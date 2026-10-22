인천 송도에 재외동포교육문화센터 추진…박찬대 "글로벌 한인 네트워크 중심"

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =박찬대 인천시장은 22일 재외동포청과 '재외동포교육문화센터 조성을 위한 양해각서(MOU)'를 체결하고 "인천을 글로벌 한인 네트워크의 중심으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

인천시와 재외동포청은 이날 인천 송도에 차세대 동포의 정체성 교육과 모국 교류를 지원하는 재외동포교육문화센터를 조성하기로 MOU를 체결했다.

박 시장은 "재외동포교육문화센터는 세계 각지의 동포들이 고국에 오면 식구로 돌아오는 집이자 차세대 동포들이 자신의 뿌리를 확인하고 정체성을 키우는 소중한 공간이 될 것이다"고 말했다.

인천 송도국제도시 내 인천도시역사관 [사진=인천시]

재외동포교육문화센터는 인천 연수구 송도국제도시에 있는 인천도시역사관을 리모델링해 만들어진다.

센터는 재외동포의 이주 역사와 문화를 보존·전시하고 차세대 동포가 한국의 역사와 문화를 배우며 모국과의 유대를 이어갈 수 있도록 지원하는 복합시설로 조성된다.

센터 내부에는 해외 이주 역사유물 전시공간과 자료실이 들어서며 관련 역사 자료를 수집·전시하고 디지털 아카이브도 구축할 예정이다.

차세대 동포를 대상으로 한국어와 역사·문화 교육, 모국 연수 프로그램을 운영하고 시민 참여형 세미나와 워크숍, 문화교류 행사도 추진한다.

센터에는 세계한인회장대회 사무국과 세계한상대회 사무국, 글로벌한인드림재단 사무국 등 관련 기관도 설치될 예정이다.

인천시와 재외동포청은 센터 조성에 필요한 행정 지원과 재원 확보를 위한 관계부처 협의, 전시공간 구축 및 프로그램 개발 등에 협력하기로 했다.

센터 마련을 위한 리모델링은 내년부터 시작되며 조성 이후 운영·관리는 재외동포청이 맡을 예정이다.

김경협 재외동포청장은 "교육문화센터 건립은 700만 재외동포의 오랜 바람이었다"며 "전 세계 한인 네트워크의 구심점이 되도록 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

인천시와 재외동포청은 실무협의회를 구성해 리모델링과 시설 인계·인수, 개관 일정 등 세부 사항을 협의할 방침이다.

hjk01@newspim.com