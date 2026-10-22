동명대, 노사 갈등 435일 만에 합의 도출…단체·임금협약 최종 타결

AI 핵심 요약beta
- 동명대는 21일 노조와 단체·임금협약에 최종 합의했다
- 지난해 8월 시작한 노사 교섭은 435일 만에 마무리됐다
- 양측은 22차례 본교섭 끝에 교직원 권익과 대학 안정에 합의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 1년 넘게 어이진 동명대학교 노사 갈등이 22차례 본교섭 끝에 상생의 악수를 나눴다.
동명대는 전국대학노동조합 동명대학교지부와 전날 단체협약과 임금협약에 최종 합의했다고 22일 밝혔다. 지난해 8월 13일 시작된 교섭은 435일 만에 마무리됐다.
양측은 이 기간 총 22차례 본교섭과 수차례 실무교섭을 진행했다. 교섭 과정에서 노사 간 입장 차이로 협상이 지연되기도 했으나 대화를 이어가며 합의안을 도출한 것으로 전해졌다.
이번 협약은 노사 간 이견을 정리하고 교직원 권익과 대학 운영의 안정성을 함께 다루는 틀을 마련했다는 평가를 받는다. 다만 구체적인 임금 인상률과 협약 조항은 이날 공개되지 않았다.
이상천 총장은 "오랜 교섭 과정에서도 대화를 지속하고 결단해 준 노동조합과 양측 교섭위원에게 감사드린다"며 "이번 합의를 바탕으로 상호 존중과 신뢰를 키워 나가겠다"고 말했다.
대학은 앞으로 노사 간 소통 채널을 강화하고 협약 이행 과정에서 발생할 수 있는 현안을 조기에 조율하겠다는 방침이다.
news2349@newspim.com