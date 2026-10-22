언차일드, 7개월 만에 돌아온다…11월 5일 컴백

AI 핵심 요약beta
- 언차일드가 22일 11월 5일 컴백을 확정했다
- 언차일드는 데뷔 싱글로 개성 강한 색깔을 선보였다
- 언차일드는 다양한 티저를 순차적으로 공개할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 언차일드가 오는 11월 5일 컴백을 확정하고 약 7개월 만에 가요계에 돌아온다.
22일 하이업엔터테인먼트는 "언차일드가 오는 11월 5일 컴백을 목표로 현재 새 앨범 막바지 준비에 한창이다"라고 밝혔다.
언차일드는 지난 4월 데뷔 싱글 '위 아 언차일드(We Are UNCHILD)'를 발매하고 가요계에 첫발을 내디뎠다. 강렬한 네온 컬러와 스쿨룩의 요소를 과감하게 뒤튼 '교복 해킹(교복 재해석)' 스타일링, 팀을 상징하는 청개구리 심볼 등을 통해 개성 넘치는 매력으로 글로벌 팬들에게 눈도장을 찍었다.
특히 데뷔곡 '언차일드'에서는 멤버들이 직접 구성에 참여한 고난도 댄스 브레이크를 소화하는 동시에 전원이 핸드 마이크로 안정적인 라이브를 선보이며 '탈 신인급' 역량을 입증했다. 음악과 퍼포먼스, 콘셉트 전반에 자신들만의 개성을 녹여내며 언차일드라는 팀의 색깔을 분명히 했다.
자유분방하고 당찬 에너지와 정형화된 틀을 깨는 '룰 브레이커'로서 데뷔 때부터 확고한 정체성을 보여준 언차일드가 이번 컴백을 통해 어떤 모습을 보여줄지 기대감을 모은다.
한편, 언차일드는 11월 5일 컴백을 앞두고 다양한 티저를 순차적으로 공개할 예정이다.
moonddo00@newspim.com