대전교육청, 8년 연속 '독서경영 우수직장' 인증

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 22일 독서경영 우수직장에 선정됐다
- 대전시교육청은 2019년부터 8년 연속 인증을 받았다
- 희망 도서·독서동아리 등 독서문화 확산에 힘썼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 직장 내 독서문화 확산과 독서경영 성과를 인정받아 8년 연속 독서경영 우수직장에 선정됐다.
시교육청은 문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원이 주최한 '제13회 대한민국 독서경영 우수직장 인증' 공모에서 인증기관으로 선정됐다고 22일 밝혔다.
독서경영 우수직장 인증제는 2014년부터 직장 내 독서환경 조성과 직원 복지 향상 등 독서문화 증진에 기여한 기관을 선정하는 제도다.
시교육청은 체계적인 독서경영 계획을 수립하고 직원들이 일상에서 책을 가까이할 수 있는 환경을 조성한 성과를 인정받아 2019년부터 8년 연속 인증을 받았다.
특히 직원들의 독서 참여를 높이기 위해 분기별 희망 도서를 구입하고 독서동아리를 운영하고 있다. 바쁜 업무 중에도 책의 핵심 내용을 접할 수 있도록 도서 요약 서비스를 제공하고 독서 관련 문화행사를 마련하는 등 다양한 프로그램도 추진하고 있다.
오석진 교육감은 "8년 연속 인증은 독서를 일회성 행사에 그치지 않고 지속 가능한 조직문화로 정착시켜 온 결실"이라며 "그동안 다져온 독서 기반을 바탕으로 책을 읽고 토론하며 함께 성장하는 공직문화를 만들어 가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com