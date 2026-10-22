[핌in천안] 6개월 만의 국내 무대, 제네시스 출전 임성재 이븐파 "샷감 괜찮았다"

[천안=뉴스핌] 이웅희 기자=6개월 만에 국내 무대에 출전한 임성재가 제네시스챔피언십(총상금 400만 달러) 첫날 이븐파로 출발했다.

임성재는 22일 충남 천안 우정힐스컨트리클럽(파71)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 2개와 보기 2개를 기록, 이븐파를 적어냈다.

[천안=뉴스핌] 이웅희 기자=임성재가 22일 충남 천안 우정힐스컨트리클럽(파71)에서 열린 제네시스챔피언십 1라운드를 마치고 기자 질문에 답하고 있다. [사진=이웅희 기자] 2026.10.22 iaspire@newspim.com

라운드를 마치고 미디어센터를 찾은 임성재는 "전반은 좀 추웠지만 괜찮았다. 후반 거리감이 맞지 않아 버디를 하지 못해 아쉬웠다"면서 "6개월 만의 국내 무대인데 우정힐스가 어려운 코스다. 까다로운 홀들이 많다. 실수 없이 치는 게 중요하다. 오늘도 드라이버 티샷 좋았다. 후반 세이브가 아쉬웠다"고 돌아봤다.

특히 파5 홀에서 타수를 줄이지 못한 것을 가장 큰 아쉬움으로 꼽았다. 임성재는 "샷감이 나쁘지 않았다. 하지만 파5에서 타수를 줄이지 못한 게 아쉬웠다"면서 "그린에 경사가 많은 홀들이 많다. 퍼팅이 유리한 쪽으로 쳐야 하는 게 중요하다. 드라이버 티샷도 중요하다. 무조건 페어웨이 지켜야 세컨드 샷을 편하게 칠 수 있다. 티샷을 잘 보내고, 경사가 없는 그린 쪽으로 공을 올리는 게 중요하다"고 밝혔다.

[천안=뉴스핌] 이웅희 기자=임성재가 22일 충남 천안 우정힐스컨트리클럽(파71)에서 열린 제네시스챔피언십 1라운드에서 아이언샷을 하고 있다. [사진=대회조직위] 2026.10.22 iaspire@newspim.com

이날 임성재는 올해 디오픈 챔피언 라이언 폭스(뉴질랜드), 레이스 투 두바이 선두 에우헤니오 차카라(스페인)와 한 조에서 플레이했다. 임성재는 "폭스는 우승했으니 높은 레벨로 올라갔을 거다. 초반 좋지 않았지만, 후반 세이브하는 모습, 리커버리가 더 좋아졌다"면서 "차카라는 오늘 자신이 원했던 만큼 되지 않은 듯 하다. 그래도 앞으로 미국프로골프(PGA)투어에 가서 적응해 잘할 것"이라고 평가했다.

갑작스럽게 추워진 날씨에 오전 출발조 선수들이 고생했다. 선수들이 옷을 두껍게 입고도 손에 입김을 부는 등 추위와도 싸웠다. 임성재 역시 "추운 날에는 몸이 굳기 때문에 스트레칭과 운동을 더 많이 해서 미리 땀을 내는 게 중요하다. 오늘도 30분 전에 풀었는데도 몸이 다 풀리지 않은 느낌이었다"며 "손이 차가워지면 감각도 떨어지기 때문에 손을 최대한 빨리 따뜻하게 만드는 것을 중요하게 생각한다"고 설명했다.

올해 임성재는 부상 여파로 약 두 달 동안 대회에 출전하지 못했고, 페덱스컵 랭킹 37위로 시즌을 마쳤다. 마지막으로 그는 "시즌 초반 손목 부상으로 두 달 정도 대회에 나가지 못했던 게 아쉬웠다"면서 "부상 이유로 완전 만족하는 한해는 아니었지만, 8년 연속 30위(37위) 안으로 끝냈다는 게 자랑스럽게 생각한다. 내년 시즌 잘 준비해야할 것 같다"고 각오를 다졌다.

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