[핌in천안] 6개월 만의 국내 무대, 제네시스 출전 임성재 이븐파 "샷감 괜찮았다"

AI 핵심 요약beta
- 임성재가 22일 제네시스챔피언십 1라운드에서 이븐파로 출발했다
- 버디와 보기 2개씩 기록하며 파5 홀 타수 절감을 아쉬워했다
- 부상 여파를 딛고 내년 시즌 준비와 경기력 회복을 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[천안=뉴스핌] 이웅희 기자=6개월 만에 국내 무대에 출전한 임성재가 제네시스챔피언십(총상금 400만 달러) 첫날 이븐파로 출발했다.
임성재는 22일 충남 천안 우정힐스컨트리클럽(파71)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 2개와 보기 2개를 기록, 이븐파를 적어냈다.
라운드를 마치고 미디어센터를 찾은 임성재는 "전반은 좀 추웠지만 괜찮았다. 후반 거리감이 맞지 않아 버디를 하지 못해 아쉬웠다"면서 "6개월 만의 국내 무대인데 우정힐스가 어려운 코스다. 까다로운 홀들이 많다. 실수 없이 치는 게 중요하다. 오늘도 드라이버 티샷 좋았다. 후반 세이브가 아쉬웠다"고 돌아봤다.
특히 파5 홀에서 타수를 줄이지 못한 것을 가장 큰 아쉬움으로 꼽았다. 임성재는 "샷감이 나쁘지 않았다. 하지만 파5에서 타수를 줄이지 못한 게 아쉬웠다"면서 "그린에 경사가 많은 홀들이 많다. 퍼팅이 유리한 쪽으로 쳐야 하는 게 중요하다. 드라이버 티샷도 중요하다. 무조건 페어웨이 지켜야 세컨드 샷을 편하게 칠 수 있다. 티샷을 잘 보내고, 경사가 없는 그린 쪽으로 공을 올리는 게 중요하다"고 밝혔다.
이날 임성재는 올해 디오픈 챔피언 라이언 폭스(뉴질랜드), 레이스 투 두바이 선두 에우헤니오 차카라(스페인)와 한 조에서 플레이했다. 임성재는 "폭스는 우승했으니 높은 레벨로 올라갔을 거다. 초반 좋지 않았지만, 후반 세이브하는 모습, 리커버리가 더 좋아졌다"면서 "차카라는 오늘 자신이 원했던 만큼 되지 않은 듯 하다. 그래도 앞으로 미국프로골프(PGA)투어에 가서 적응해 잘할 것"이라고 평가했다.
갑작스럽게 추워진 날씨에 오전 출발조 선수들이 고생했다. 선수들이 옷을 두껍게 입고도 손에 입김을 부는 등 추위와도 싸웠다. 임성재 역시 "추운 날에는 몸이 굳기 때문에 스트레칭과 운동을 더 많이 해서 미리 땀을 내는 게 중요하다. 오늘도 30분 전에 풀었는데도 몸이 다 풀리지 않은 느낌이었다"며 "손이 차가워지면 감각도 떨어지기 때문에 손을 최대한 빨리 따뜻하게 만드는 것을 중요하게 생각한다"고 설명했다.
올해 임성재는 부상 여파로 약 두 달 동안 대회에 출전하지 못했고, 페덱스컵 랭킹 37위로 시즌을 마쳤다. 마지막으로 그는 "시즌 초반 손목 부상으로 두 달 정도 대회에 나가지 못했던 게 아쉬웠다"면서 "부상 이유로 완전 만족하는 한해는 아니었지만, 8년 연속 30위(37위) 안으로 끝냈다는 게 자랑스럽게 생각한다. 내년 시즌 잘 준비해야할 것 같다"고 각오를 다졌다.
iaspire@newspim.com