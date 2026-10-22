고흥군, 우주항공·섬·미식 연계 관광전략 모색

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 21일 관광·축제 활성화 미래전략포럼을 열고 체류형 관광 확대를 논의했다.
- 전문가들은 우주항공·스마트농업과 자연환경을 접목한 관광전략을 제안했다.
- 고흥군은 철도 연계와 섬·해양 관광으로 지역경제 활성화를 추진한다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군은 지난 21일 스페이스고흥 누리홀에서 관광·축제 활성화 미래전략포럼을 열고 체류형 관광 확대와 축제 경쟁력 강화 방안을 논의했다고 22일 밝혔다.
군과 군의회가 공동 주최한 포럼에는 관광 전문가와 유관기관 관계자 및 관광업계 종사자와 주민 등이 참석했다.
이건철 전 전남발전연구원장은 기조발표에서 "우주항공산업과 스마트농업을 관광에 접목하고 청정 자연환경을 활용한 웰니스 관광과 광역교통망 확충으로 지역 성장 동력을 확보해야 한다"고 제안했다.
이진의 전남연구원 연구위원과 손신욱 한국문화관광연구원 부연구위원은 "관광객 수 중심의 양적 성장에서 벗어나 여행 경험과 체류 가치를 높여야 한다"고 강조했다.
또 "지역 고유의 매력을 살린 여행과 미식·체험 수요에 맞춰 축제별 브랜드를 차별화하고 숙박과 소비를 유도하는 연계 전략이 필요하다"고 설명했다.
지정토론에서는 철도와 지역교통의 연결성 강화와 주민 참여형 콘텐츠 발굴 및 데이터 기반 관광성과 분석 등이 제시됐다.
군은 포럼 제안을 관광정책에 반영하고 철도 연계 관광상품과 관광비용 지원사업 및 섬·해양 관광사업을 연계해 지역 상권 매출과 주민소득 증대로 이어갈 계획이다.
군 관계자는 "포럼 제언을 실질적인 정책으로 연결해 관광 경쟁력을 높이겠다"며 "우주항공과 섬·바다·미식의 매력을 더해 관광객 1200만 시대를 앞당기겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com