인천시, AI 활용 교육과정 신설…실무형 인재 양성

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 22일 공무원 AI 실무형 인재 양성에 나섰다
- 행안부 컨설팅으로 지역 행정자원 활용 교육을 마련했다
- 교육은 2027년 정규과정으로 120명에게 진행된다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 공무원들의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이기 위한 실무형 인재 양성에 나선다.
인천시는 행정안전부의 '2026년 기관 맞춤형 AI 챔피언 컨설팅' 대상 기관으로 선정돼 오는 10월부터 11월까지 맞춤형 인재 육성 방안을 마련한다고 22일 밝혔다.
시는 컨설팅을 바탕으로 인천인재개발원과 협력해 공공데이터 등 지역 행정자원을 활용한 AI 교육과정을 마련할 계획이다.
교육과정은 2027년 인천인재개발원 정규 과정으로 편성되며 교육 인원은 120명이다.
교육과정은 수준과 역할에 따라 AI 기초 이해를 다루는 '그린 과정'과 실제 업무 활용에 중점을 둔 '블루 과정' 두 단계로 진행되며 실제 업무 환경과 데이터를 교육에 활용해 배운 내용을 현장에 적용할 수 있도록 설계할 예정이다.
시는 이번 교육을 통해 공직사회 전반의 AI 활용 능력을 높이고 데이터 기반 행정과 디지털 전환을 추진할 계획이다.
손혜정 인천시 정보화담당관은 "인천시의 행정 특성과 현장 수요에 맞는 AI 인재를 체계적으로 양성해 인천형 행정혁신을 이끌어 나가겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com