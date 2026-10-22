보넥도 명재현, 이광수 팬 소통 두고 '고객 유치' 표현…결국 사과

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 보이넥스트도어 명재현이 배우 이광수의 팬 소통을 '고객 유치'라고 표현한 것과 관련해 직접 사과했다.

명재현은 지난 21일 오후 팬 플랫폼 위버스에서 라이브 방송을 진행하고 최근 불거진 발언 논란에 대해 입을 열었다.

그룹 보이넥스트도어 명재현. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "이거에 대해 말을 안 하는 게 낫겠다고 생각도 했었다. 오히려 더 선배님께 피해가 갈까 봐 얘기를 안 할까 했었는데 제가 실수했던 것 같다"고 말했다.

이어 "위버스 DM에 말을 남기는 과정에서 (이광수 선배님을) 보면서 멋있고 존경하고 배우고 싶다는 의미였는데, 표현을 잘못했던 것 같다"며 "다음부터는 더 신경 써서 조심하겠다"고 사과했다.

그러면서 "죄송한 건 죄송하다고 하는 게 맞다. 다른 것들은 괜찮은데 이건 진짜 죄송해서 말씀드리고 싶었다"고 거듭 사과의 뜻을 전했다.

앞서 명재현은 최근 위버스 DM을 통해 이광수의 버블을 구독하고 있다고 밝혔다. 그는 "광수 형님은 이미 (구독) 했다"며 이광수의 팬 소통에 관심을 드러냈다.

이어 "안 하면 트렌드에 뒤처지는 거다. 고객 유치 능력이 말이 안 된다"며 "재능의 영역이다"라고 말했다. 그러면서 "아, 나는 아무래도 고객으로 생각을 안 하다 보니 어렵더라"고 덧붙였다.

이광수는 지난 1일 팬 소통 플랫폼 버블을 개설했다. 특유의 예능감을 살린 재치 있는 발언으로 웃음을 안기는 한편, 팬들의 고민 상담에도 나서는 등 적극적인 소통으로 화제를 모았다.

이후 명재현의 발언이 알려지면서 온라인에서는 '고객 유치'라는 표현이 부적절하다는 지적이 나왔다. 팬을 고객으로 바라보는 듯한 표현이 무례하게 느껴진다는 반응이다. 반면 이광수의 소통 능력을 칭찬하려는 의도였으며 표현을 잘못 선택한 것이라는 의견도 제기됐다. 논란이 이어지자 명재현은 직접 사과하며 발언에 대한 입장을 밝혔다.

moonddo00@newspim.com