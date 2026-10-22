포천시, '테라 판타지아' 핼러윈 특별행사 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 오는 23일부터 31일까지 한탄강 대표 야간관광 콘텐츠인 '테라 판타지아'에서 핼러윈 특별 행사로 기존 미디어아트 콘텐츠에 핼러윈 테마를 더해 방문객들에게 색다른 볼거리와 체험 기회를 제공한다고 22일 밝혔다.

포천시 테라판타지아 핼러윈 특별행사 홍보물.[자료=포천시]

행사가 열리는 테라 판타지아는 한탄강 하늘다리에서 시작해 마당교, 한탄강 생태경관단지, Y형 출렁다리, 비둘기낭폭포 일원을 연결하는 야간 도보형 미디어아트 관광 콘텐츠로 약 2.5㎞의 관람 동선을 따라 한탄강의 자연경관과 빛·영상·음악이 어우러진 콘텐츠를 즐길 수 있다. 초대형 미디어파사드 쇼 '빛의 화산'이 대표적인 볼거리로 알려져 있다.

시에 따르면 이번 행사 기간에는 관람 동선 곳곳에 핼러윈 소품과 장식물을 설치해 미디어아트와 어우러지는 이색적인 분위기를 연출하고 하늘다리 광장에는 방문객을 위한 핼러윈 포토존도 준비된다.

23~25일과 30~31일에는 하늘다리 광장에서 호박등 만들기 체험과 핼러윈 한정 포토카드 증정 이벤트가 진행된다.

포천시 테라판타지아 핼러윈 특별행사 안내문. [자료=포천시]

포토카드는 코스튬을 착용한 뒤 테라 판타지아 공식 SNS를 팔로우하고 현장 사진을 게시한 방문객에게 제공된다. 준비된 수량이 소진되면 행사는 종료된다.

행사 기간 중 월요일과 화요일은 정기 휴무이며 수요일과 목요일에는 미디어아트와 핼러윈 테마 공간이 정상 운영된다.

포천시 관계자는 "테라 판타지아의 미디어아트에 핼러윈의 색다른 분위기를 더해 특별 행사를 마련했다"며 "가족과 연인, 친구들이 한탄강의 아름다운 가을밤을 즐기며 소중한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

한편 테라 판타지아 전체 관람 동선은 약 2.5㎞이며 관람에는 약 1시간 30분이 소요된다. 자세한 사항은 공식 홈페이지와 SNS를 통해 확인하거나 포천시 관광과로 문의하면 된다.

asj7376@newspim.com