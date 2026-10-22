[KPGA] '파랑새 스타' 최찬 , 신한금융과 후원 계약

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자= '파랑새 스타' 최찬(29)이 신한금융그룹의 후원을 받는다. 제네시스 챔피언십부터 신한은행 로고 모자를 착용한다.

스포츠마케팅사 올댓스포츠는 "2026시즌 KPGA 투어에서 2승을 거두며 맹활약 중인 소속 프로골퍼 최찬이 신한금융그룹과 후원 계약을 했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=신한금융그룹과 후원 계약을 맺은 최찬. [사진=올댓스포츠] 2026.10.22 iaspire@newspim.com

최찬은 그동안 선수 생활의 든든한 동반자였던 대원플러스그룹과의 후원 관계를 마무리하고, 신한금융그룹과 새로운 도전에 나선다. 앞으로 신한은행 로고가 새겨진 모자를 쓰고 국내외 투어에 출전할 예정이다.

최찬은 2022년 KPGA 투어에 데뷔한 뒤 군 복무를 마치고 2025시즌 정규투어로 복귀했다. 복귀 첫해 KPGA 챌린지투어에서 2승을 거뒀고, 정규투어에서도 네 차례 톱10에 오르며 경쟁력을 입증했다.

올 시즌 기량의 상승세가 가파르다. 4월 '우리금융 챔피언십'에서 데뷔 32번째 대회 만에 생애 첫 우승을 차지했고, 8월 '동아회원권그룹 오픈' 정상에도 오르며 시즌 2승을 달성했다.

제네시스 포인트 경쟁에서도 상위권을 유지하고 있는 최찬은 9월 '골프존 오픈' 종료 후 'PGA TOUR Q-School' 1차 예선 면제 자격을 얻어 2차 예선 직행을 확정했다.

최찬은 신한금융그룹의 든든한 후원을 받으며 국내 투어뿐 아니라 'PGA TOUR Q-School'을 비롯한 해외 무대 도전에도 집중할 계획이다.

최찬은 "그동안 많은 분들의 도움과 응원 덕분에 지금의 자리까지 올 수 있었다"며 "세계 무대를 향한 도전을 신한금융그룹과 함께하게 돼 매우 기쁘다. 올 시즌 2승에 만족하지 않고 Q-School에서도 좋은 결과를 만들어 더 큰 무대에서 경쟁할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

iaspire@newspim.com