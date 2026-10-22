NCT 드림, '드림 애프터 드림' 프로모션 일정 공개…11월 9일 컴백

AI 핵심 요약beta
- 엔시티 드림은 22일 정규 6집 프로모션 일정을 공개했다
- 28일부터 무드 샘플러와 티저 이미지 등을 순차 공개했다
- 정규 6집은 11월 9일 오후 6시 전 세계에 발매된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 엔시티 드림이 정규 6집 '드림 애프터 드림(DREAM AFTER DREAM)'의 프로모션 일정을 공개하며 컴백 카운트다운에 돌입했다.
22일 0시 엔시티 드림 공식 SNS 채널 등을 통해 공개된 스케줄 포스터는 빈티지한 농작물 박스 디자인과 재치 있는 그래픽을 활용해 프로모션 일정을 표현하며 눈길을 끌었다.
스케줄 포스터에 따르면 엔시티 드림은 앞서 공개한 수록곡 '더 선(The Sun)'의 뮤직비디오와 이미지에 이어 오는 28일부터 30일까지 무드 샘플러와 티저 이미지, 11월 3일부터 4일까지 트레일러를 공개한다. 이어 11월 7일에는 타이틀곡 '부기 우기(Boogie Woogie)'의 뮤직비디오 티저를 선보이며 컴백 열기를 끌어올릴 예정이다.
이번 앨범은 엔시티 드림의 데뷔 10주년을 맞아 선보이는 정규 6집이다. 타이틀곡 '부기 우기'를 포함해 총 10곡이 수록되며, 지난 10년간 쌓아온 음악적 내공과 한층 뚜렷해진 팀의 정체성, 새로운 꿈을 향해 나아가는 모습을 담았다.
한편 엔시티 드림의 정규 6집 '드림 애프터 드림'은 오는 11월 9일 오후 6시 각종 글로벌 음악 플랫폼을 통해 전곡 음원이 공개되며, 음반으로도 발매된다.
moonddo00@newspim.com