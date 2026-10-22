안양시 '제13회 기부의 날' 기념식 개최..."삼덕공원 기증 뜻 기린다"

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고(故) 전재준 삼덕제지 회장의 부지 기증 뜻 기리는 대표 나눔 행사

시청 강당서 기념식 및 유공자 표창...마카롱·커피차 등 현장 모금 진행

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 나눔 문화 일상화와 공동체 의식 확산을 위한 '제13회 안양시 기부의 날 기념식'을 오는 27일 시청 강당에서 연다고 22일 밝혔다.

'안양시 기부의 날'은 고(故) 전재준 삼덕제지 회장이 관내 만안구 공장 부지(당시 시가 300억 원 상당, 1만 6000여㎡)를 안양시민을 위해 무상 기증한 고귀한 뜻을 기리기 위해 제정됐다.

2026년 제13회 안양시 기부의 날 기념 행사 포스터. [사진=시흥시]

시는 해당 부지의 소유권이 이전된 11월 3일을 기념일로 지정해 매년 행사를 이어오고 있으며 기증된 부지는 현재 시민들의 대표적 휴식처인 '삼덕공원'으로 조성돼 운영 중이다.

'마음을 여는 나눔, 희망을 여는 안양'을 주제로 열리는 올해 행사는 일상 속 기부 문화 정착에 초점을 맞춰 추진된다.

기념식 본행사에서는 기부 문화 확산에 기여한 유공자 표창 수여식과 기부금 전달식이 진행되며 경기사회복지공동모금회 및 안양시지역사회보장협의체가 참여하는 현장 모금 활동이 병행된다.

이에 앞서 오전 11시부터 오후 4시까지 시청 앞마당과 별관 2층에서는 시민들이 즐겁게 참여할 수 있는 다양한 부대행사가 펼쳐진다. 발달장애인 백종하 작가의 재능기부 캐리커처를 비롯해 점토 비누·미니 거울 만들기 등 다양한 체험 부스가 가동되며 31개 동 지역사회보장협의체의 나눔 활동 자료 및 공모전 수상작 전시도 열린다.

지역 기업과 복지기관, 소상공인들의 온정 손길도 이어진다. ㈜오뚜기가 후원하는 푸드트럭, 수리장애인종합복지관의 장애인 인식 개선 마카롱·커피차, 인덕원 소재 '헤이도우'의 베이커리와 연계된 기부 단말기 등이 설치돼 시민 맞이에 나선다.

최대호 안양시장은 "나눔은 우리 이웃에게 내일을 살아갈 희망을 선사하고 지역 사회를 한층 따뜻하게 포용하는 동력"이라며 "이번 기부의 날 행사를 통해 나눔의 숭고한 가치를 되새기고 일상 속 작은 기부가 문화로 정착하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

1141world@newspim.com