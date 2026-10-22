싸이커스, 미니 8집 프리뷰 공개…타이틀곡 '다이너마이트' 강렬한 예고

AI 핵심 요약beta
- 싸이커스는 22일 미니 8집 수록곡 6곡의 음원 일부를 공개했다
- 타이틀곡 다이너마이트는 새로운 길을 향한 폭발적 에너지를 담았다
- 민재·수민·예찬은 전곡 작사에 참여하며 음악적 성장을 예고했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 싸이커스가 신보 프리뷰 영상을 통해 타이틀곡 '다이너마이트(DIENAMITE)'를 비롯한 6곡의 음원 일부를 공개하며 컴백 기대감을 끌어올렸다.
소속사 KQ엔터테인먼트는 22일 0시 공식 SNS를 통해 싸이커스의 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링(ROUTE ZERO : The CALLING)' 프리뷰 영상을 공개했다.
공개된 영상에는 타이틀곡 '다이너마이트(DIENAMITE)'를 비롯해 '고(Go)', '마스크 오프(Mask off)', '원(One)', '덤(DUMB)', '생추어리(Sanctuary)'까지 총 6곡의 음원 일부가 담겨 신보의 다채로운 분위기를 엿보게 했다.
타이틀곡 '다이너마이트'는 정해진 질서를 벗어나 새로운 길 위에 선 싸이커스의 폭발적인 갈망을 담은 곡으로, 걷잡을 수 없이 커진 에너지를 세상을 향한 대담한 경고로 풀어내며 이번 앨범의 강렬한 시작을 알린다.
이와 함께 남들의 시선에 흔들리지 않고 원하는 곳을 향해 끝없이 흘러가듯 달려가는 '고', 가면을 벗어던지고 세상에 당찬 선언을 전하는 '마스크 오프', 스스로 모든 것을 꺾고 유일무이한 정점에 서게 된 '원'이 수록된다. 여기에 복잡한 생각을 내려놓고 자유롭게 춤추며 현재를 즐기는 '덤', 낯선 길 위에서도 서로에게 기대어 완성하는 안식처를 노래한 '생추어리'까지 싸이커스의 거침없는 여정과 끈끈한 관계를 다채롭게 그려냈다.
멤버들의 적극적인 곡 작업 참여도 눈길을 끈다. 민재와 수민, 예찬은 이번 앨범에 수록된 전곡의 작사에 참여해 싸이커스만의 이야기를 녹여냈다. 특히 민재는 타이틀곡 '다이너마이트'와 수록곡 '덤'의 작곡과 편곡까지 맡으며 음악적 역량을 발휘했다.
이번 프리뷰 영상은 공포 게임을 연상시키는 연출로 긴장감과 몰입감을 높였다. 앨범 전체의 톤앤무드를 영상에 자연스럽게 녹여내고, 수록곡을 하나의 유기적인 흐름으로 연결해 독특한 구성을 완성했다.
기타 피크를 찾아 기묘한 공간을 헤매던 끝에 부활을 앞둔 '뼈 기타'를 발견하는 내러티브도 흥미를 더했다. 앞서 공개된 트랙리스트에 등장했던 뼈 기타를 다시 활용해 기존 프로모션 콘텐츠와 연결하며 새 앨범의 독특한 세계관을 이어갔다.
이렇게 타이틀곡 '다이너마이트'를 비롯한 수록곡들의 서로 다른 매력과 멤버들의 음악적 성장을 동시에 예고한 만큼, 싸이커스가 이번 신보를 통해 펼쳐 보일 새로운 음악과 퍼포먼스에 기대가 모인다.
한편 싸이커스의 미니 8집 '루트 제로 : 더 콜링'은 오는 11월 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다
moonddo00@newspim.com