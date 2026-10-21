전통·현대 예술 한자리에...'세종민족예술제' 24일 팡파르

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 24일 세종중앙공원에서 민족예술제를 개최한다
- 지역 예술인과 시민이 공연·체험으로 문화예술을 나눈다
- 풍물·국악부터 융합공연과 낮도깨비 체험까지 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
낮도깨비놀이·국악·발레·밴드 융합공연 등 풍성
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 전통과 현대 예술을 한자리에서 즐길 수 있는 '2026 세종민족예술제'가 오는 24일 세종중앙공원에서 열린다.
올해 행사는 지역 예술인과 시민이 함께하는 공연과 체험 프로그램을 통해 세종의 문화예술을 나누는 축제로 꾸며진다.
21일 세종시에 따르면 올해 세종민족예술제는 지역대표 공연예술 축제를 지원하는 '세종예술제 지원' 지방보조사업 선정에 따라 한국민족예술단체총연합회 세종지회 주관으로 세종중앙공원 솔숲정원 일원에서 '예술로 나르샤!'를 주제로 개최된다.
행사는 풍물패의 길놀이와 국악공연으로 막을 연다. 이어 시노래 버스킹과 오카리나·하모니카 연주, 여성합창 등 시민 예술동아리가 참여하는 '시민예술한마당'이 펼쳐진다.
오후 7시에는 낮도깨비 번개공연과 한글 붓사위 등 축하공연에 이어 개막식이 진행된다. 판소리와 국악, 현악앙상블, 합창, 발레, 밴드가 어우러지는 융합예술공연 '예술, 세상의 마루에 나르샤!'와 시문학을 노래와 춤으로 표현한 '예술, 시(詩)로 나르샤!'도 가을밤을 장식할 예정이다.
시민이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램도 마련된다. 오전 11시부터 오후 5시까지 조치원 전통시장에 전해 내려오는 낮도깨비 설화를 재해석한 '낮도깨비 놀이'를 비롯해 미니 솟대 만들기, 한글도장 전각 체험 등을 운영한다.
조성환 세종민예총 지회장은 "전통과 현대, 시와 노래, 춤이 어우러지는 이번 예술제에서 시민들이 예술을 통해 기쁨과 위로를 함께 나누길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com