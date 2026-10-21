세종시, 농업·농촌 발전 기여 여성농업인 표창

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 21일 여성농업인 300여 명과 기념식을 개최했다
- 시는 우수 여성농업인을 표창하고 역할과 위상을 되새겼다
- 참석자들은 지역 농산물로 건강식단을 만들고 시식했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 농업·농촌 발전에 기여해 온 여성농업인들의 노고를 격려하고 지역 농산물의 가치를 나누는 자리를 마련했다.
21일 시에 따르면 이날 홍익대학교 국제연수원에서 여성농업인 300여 명이 참석한 가운데 '제3회 여성농업인의 날' 기념식을 진행했다.
여성농업인의 날은 국제연합(UN)이 1997년 세계여성농업인의 날을 선포한 것을 계기로 기념 의미가 확산됐으며 국내에서는 2021년 법정기념일로 지정됐다. 기념일은 매년 10월 15일이다.
이번 행사는 농업 현장에서 지역 농업과 농촌 발전을 이끌어 온 여성농업인들의 공로를 기리고 자긍심을 높이기 위해 마련됐다.
이날 시는 농업 발전에 기여한 우수 여성농업인에게 표창을 수여하고 참석자들과 함께 선언문을 낭독하며 여성농업인의 역할과 위상을 되새겼다.
기념식에 이어 세종에서 생산된 농산물을 활용한 건강식단 만들기 체험과 시식행사도 진행됐다. 참석자들은 지역 농산물로 건강한 식단을 구성하고 함께 맛보며 영농 현장에서 쌓은 경험과 결실을 나눴다.
조상호 시장은 "농촌 현장을 지켜온 여성농업인이야말로 세종 농업의 중심이자 자랑"이라며 "여성농업인의 땀과 열정이 세종 농업의 밝은 내일을 열어갈 것"이라고 말했다.
한편 시는 여성농업인의 건강과 안정적인 영농 활동을 지원하기 위해 여성농업인 특수건강검진 등 다양한 지원 정책을 추진하고 있다.
vincent977@newspim.com