세종시, 고향사랑기부 답례품 3종 추가…지역 특색·실용성 반영

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 21일 고향사랑기부제 답례품 3종을 추가 선정했다
- 신규 답례품은 세종약과·베이커리 상품권·훈민정음빵이다
- 지역 특색과 사회공헌을 앞세워 기부 참여를 유도하고 지역경제 활성화에 나섰다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 지역 특색을 담은 고향사랑기부제 답례품을 추가해 기부 참여를 유도하고 지역경제 활성화와 나눔 문화 확산에 나선다.
21일 시에 따르면 답례품선정위원회를 열고 2026년 하반기 고향사랑기부제 신규 답례품 3종을 선정했다.
이번에 선정된 답례품은 베리웰사회적협동조합의 세종약과, 베이커리 몰튼버터 상품권, 세종도화의 훈민정음빵이다.
지역의 정체성을 살린 제품과 실용적인 상품을 중심으로 구성했으며, 지역사회 공헌 활동을 이어온 업체들이 참여했다.
베리웰사회적협동조합의 세종약과는 해썹(HACCP) 인증 시설에서 생산하며 복숭아·흑임자·단호박·무화과·말차·바질 등 다양한 재료를 활용한 제품을 선보인다. 이 협동조합은 취약계층 일자리 창출과 사회서비스 제공 등 지역사회 공헌 활동도 펼치고 있다.
고운동에 있는 베이커리 몰튼버터는 1만원권 상품권 3장으로 구성된 답례품을 제공한다. 지역 저소득층과 복지 사각지대 가구에 정기적으로 빵을 지원하는 등 나눔 활동을 이어가고 있다.
세종도화의 훈민정음빵은 한글 자음을 본뜬 모양으로 한글문화도시 세종의 정체성을 담은 제품이다. 재료 본연의 맛과 풍부한 식감이 특징이며, 장애인 직장 체험 기회를 제공하는 등 지역사회와의 상생에도 힘쓰고 있다.
안병철 시민소통과장은 "앞으로도 지역의 특색을 살린 답례품을 발굴하고 지역사회와 상생하는 건강한 기부 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.
한편 고향사랑기부제는 개인이 주민등록상 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부하면 해당 지자체가 기부금을 주민 복리 증진과 지역 발전 등에 활용하는 제도다. 기부자는 세액공제 혜택과 함께 기부액의 30% 이내에서 답례품을 받을 수 있다.
vincent977@newspim.com