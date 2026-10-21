남양주시, 출생아 증가에 따른 출산 지원 기금 19억 확정

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 21일 인구정책 지원 기금 19억원을 확정했다
- 출산축하금 100만원과 산후조리비 50만원을 지급한다
- 시는 지원금 지급 지연을 해소하고 적기 지급을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 출생아 증가에 따른 출산 지원 수요 확대에 대응하기 위해 인구정책 지원 기금 19억 원을 2026년도 제2회 추가경정예산에 반영하고 시의회 의결을 거쳐 최종 확정했다고 21일 밝혔다.
이번 기금은 남양주시보건소가 자체적으로 추진하는 출산축하금과 산후조리비 지급에 활용된다. 시는 출생아 1명당 출산축하금 100만 원과 산후조리비 50만 원을 지역사랑상품권으로 지급하고 있다고 설명했다.
최근 출생아 수가 증가하면서 관련 예산 수요가 늘었고 이에 따라 지원금 지급 기간도 기존 1~2주에서 최대 10주까지 길어졌다.
시는 이번 기금 투입으로 출산 지원금 지급 지연 문제를 해소하고 출산가정에 지원금을 적기에 지급할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
인구정책 지원 기금은 '남양주시 인구정책 기본조례'에 따라 설치됐다. 저출생과 인구구조 변화에 대응하기 위한 안정적인 재원 확보가 목적이며 출산·양육 지원뿐 아니라 청년과 다자녀가정 지원 등 지역 특성과 정책 수요에 맞춘 사업에도 활용할 수 있다.
시 관계자는 "인구구조 변화에 따라 시민의 정책 수요와 재정적 지원 필요성도 다양해지고 있다"며 "앞으로도 인구정책 지원 기금을 효율적으로 운용해 시민이 체감할 수 있는 사업을 확대하고 인구 변화에 선제적으로 대응해 지속 가능한 인구정책을 추진해 나가겠다"고 전했다.
asj7376@newspim.com