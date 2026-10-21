과천시, 관문체육공원서 '댕댕이 시민학교' 24일 개최

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 21일 오는 24일 반려견 시민학교를 개최한다고 밝혔다
- 행사에서 심폐소생술 교육과 건강검진 등 체험을 진행한다
- 보호자 대상 양육교실로 올바른 반려동물 문화를 확산한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 오는 24일 관문체육공원 반려견 놀이터에서 반려견과 보호자가 함께 참여하는 '댕댕이 시민학교'를 개최한다고 21일 밝혔다.
이번 행사는 반려견 양육 인구 증가에 발맞춰 보호자들에게 올바른 양육 방식을 안내하고 성숙한 반려동물 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
주요 프로그램으로는 ▲반려견 심폐소생술(CPR) 교육 ▲반려견 행동 상담소 ▲수의사 간이 건강검진 및 위생미용 ▲댕댕이 프로필 촬영 ▲펫타로 및 캐리커처 ▲인식표·비누·수제 간식 만들기 체험 등이 진행된다.
특히 동물병원 수의사가 직접 참여하는 간이 건강검진을 통해 반려견의 건강 상태와 맞춤형 관리 상담을 제공하며 전문 미용사의 기본 위생미용 서비스도 무료 지원된다.
또한 반려동물과의 추억을 기록할 수 있는 전용 포토존과 용품 플리마켓이 운영되며 성숙한 에티켓 정착을 유도하기 위한 '개똥 교환소' 등 재치 있는 이벤트를 마련해 시민들의 참여를 끌어올릴 계획이다.
행사에 앞서 과천시는 지난 16~17일 1주 차 '댕댕이 집중수업'을 진행했으며 오는 23~24일 2주 차 양육 교실을 이어간다. 주요 체험 프로그램은 현장 접수가 가능하며 일부 사전 신청 프로그램도 당일 잔여 인원에 한해 현장 참여를 지원한다.
신계용 과천시장은 "반려동물은 우리 일상을 공유하는 소중한 가족 구성원"이라며 "이번 댕댕이 시민학교를 통해 반려동물을 한층 깊이 이해하고 사람과 동물이 모두 행복하게 공존하는 반려 문화가 정착되길 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com