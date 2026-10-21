파주 상생경제 플랫폼 '파주 플러스' 내년 4월 공식 출범

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 21일 상생 경제 플랫폼 명칭을 파주플러스로 확정했다
- 파주플러스는 상생몰과 커뮤니티를 결합한 통합 온라인 플랫폼이다
- 내년 4월 출범해 소상공인·농업인 지원과 시민 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역 경제 활성화 추진
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 '파주 상생 경제 플랫폼'의 공식 명칭을 '파주플러스'로 확정했고 21일 밝혔다.
내년 4월 공식 출범할 '파주플러스'는 소상공인과 농업인의 자생력을 높이고 시민에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 마련됐다. 지역의 우수한 상품과 서비스를 한곳에서 만날 수 있는 '상생몰'과 시민들이 일상을 공유하는 '커뮤니티'를 두 축으로 하는 통합형 온라인 플랫폼이다.
시는 새 명칭에 시민의 일상에 즐거운 혜택을 더하고, 지역경제의 선순환 구조를 조성하겠다는 의지를 담았다고 설명했다.
상표 개념(브랜드 콘셉트)에는 사칙연산 기호를 활용해 '사칙연산 유니버스(+-×÷)'를 적용했다.
더하기(+)는 시민이 참여하여 완성해 나가는 커뮤니티, 빼기(-)는 가계와 소상공인·농업인의 부담 덜어주기, 곱하기(×)는 앱 활동 참여도에 따른 혜택 확대, 나누기(÷)는 플랫폼에서 창출한 가치를 지역 사회와 나눈다는 의미를 담아냈다.
시민이 앱에 접속해 소통하고 다양한 활동에 참여하면서 혜택을 누리는 구조를 통해 시는 수수료를 업계 최저 수준으로 낮추는 방안을 추진하고 관계 기관과의 협의를 거쳐 구체화해 나갈 계획이다.
또 파주페이와 연계해 앱 안에서 이뤄지는 착한 소비가 지역 상권의 활력으로 이어지도록 한다.
손배찬 시장은 "파주플러스는 기획 단계부터 시민의 즐거운 소통과 실질적인 혜택을 중심에 두고 설계했다"며 "단순한 구매 공간을 넘어 매일 접속해 이웃과 소통하고 정보를 공유하며 혜택을 쌓는 재미가 있는 파주시 대표 생활 밀착형 앱으로 안착시키겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com