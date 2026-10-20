대전서부소방서, 다수사상자 구급대응 역량강화 교육

AI 핵심 요약beta
- 대전서부소방서는 20일 다수사상자 구급대응 교육을 실시했다
- 대원들은 대전 최초로 응급분류번호 코드를 활용한 훈련을 진행했다
- 환자 분류부터 현장응급의료소 운영과 이송 절차까지 실습했다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전서부소방서가 대형 재난 발생 시 다수의 부상자를 신속하게 분류하고 이송하기 위한 실전 대응훈련을 강화했다. 특히 대전에서는 처음으로 응급분류번호(ECN) 코드를 도상훈련에 적용해 실제 재난 상황에 대비한 구급대원들의 현장 대응능력을 높이는 데 중점을 뒀다.
대전서부소방서는 20일 본서 대강당에서 '다수사상자 구급대응 실전역량 강화 교육'을 실시했다고 밝혔다.
이번 교육은 다수사상자 발생 시 환자의 중증도에 따른 응급분류와 이송 절차를 익히고 현장응급의료소 운영 능력을 높이기 위해 마련됐다.
교육에는 건양대학교병원 응급의학과 황승연 교수와 대전응급의료지원센터 신재덕 주임, 건양대병원 이지원 응급구조사 등이 전문 강사진으로 참여했다.
교육은 다수사상자 발생에 대비한 119구급대응 표준매뉴얼 이론 강의 50분과 응급분류번호(ECN) 코드를 활용한 도상훈련 100분으로 구성됐다.
특히 구급대원들은 재난 상황을 가정한 도상훈련을 통해 환자별 중증도를 분류하고 현장응급의료소 운영부터 환자 이송까지의 대응 절차를 실습했다.
소방서는 실제 현장에 가까운 훈련을 통해 대원들의 상황 판단과 구급대응 능력을 강화할 방침이다.
김옥선 대전서부소방서장은 "대전 최초로 응급분류번호 코드를 도상훈련에 적용해 구급대원들의 실전 대응능력을 높이는 계기가 됐다"며 "앞으로도 현장 중심의 교육훈련을 확대해 각종 재난으로부터 시민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com