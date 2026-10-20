안양시 '박달스마트시티' 사업시행대행 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 20일 박달스마트시티 사업시행대행 협약을 체결했다
- 군 탄약시설을 지하화하고 첨단산업·주거 복합도시를 조성한다
- 시는 2028년 착공해 2033년까지 사업을 마무리할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2028년 대체시설 착공·2030년 준공 후 2033년까지 스마트시티 최종 완성
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 만안구 박달동 일대 군부대 탄약시설을 이전·지하화하고 첨단 미래도시를 조성하는 '박달스마트시티' 사업 추진에 가속도를 내고 있다.
안양시는 20일 시청 접견실에서 '서안양친환경융합스마트밸리피에프브이(PFV) 주식회사'와 박달스마트시티 조성사업(안양 50탄약대대 이전사업)의 원활한 수행을 위한 사업시행대행 협약을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 최대호 안양시장을 비롯해 강득구 국회의원, 윤해동 안양시의회 부의장, 곽동윤·윤순섭 시의원, 김경수 안양도시공사 사장, 민간사업자 관계자 등이 참석했다.
이번 협약은 기부 대 양여 방식으로 추진되는 박달스마트시티 조성사업에서 사업시행자인 안양시와 사업시행대행자인 PFV(안양도시공사와 민간사업자가 공동 설립한 특수목적법인) 간의 역할, 책임 범위, 사업 수행 절차를 명확히 규정하기 위해 체결됐다.
박달스마트시티 조성사업은 박달동 일대 대규모 군부대 탄약시설을 인공지능(AI) 등 첨단기술이 적용된 지하 'K-스마트 탄약고'로 현대화해 국방부에 기부하고 기존 군부대 부지를 양여받아 첨단산업·주거·문화 기능이 복합된 스마트 도시를 건설하는 대형 프로젝트다.
안양시는 2025년 9월 국방부와 합의각서를 체결하고 10월 사업시행자 지정을 완료했으며 2026년 4월 대체시설 건설을 위한 기본 및 실시설계에 착수한 상태다.
시는 이번 협약 이후 개발제한구역(GB) 해제 및 도시관리계획 변경 등 행정절차를 거쳐 2028년 대체시설 착공, 2030년 대체시설 준공 및 부대 이전을 완료할 계획이다. 이후 기존 부지 개발에 착수해 오는 2033년까지 박달스마트시티 조성을 최종 마무리한다는 구상이다.
최대호 안양시장은 "이번 협약 체결로 박달스마트시티 조성을 위한 발판이 더욱 견고해졌다"며 "대체시설 조성사업을 차질 없이 추진해 박달동 일대를 안양의 미래 성장을 이끌 첨단 미래도시로 완성하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com