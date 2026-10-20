화순군, 고인돌 가을꽃 축제서 기부하면 혜택 두 배

AI 핵심 요약beta
- 화순군이 20일 가을꽃 축제장에서 고향사랑기부제 홍보에 나섰다
- 축제 현장 기부자에게 화순쌀 등 추가 경품을 제공했다
- 10만원 이상 기부자 전원에게 네이버페이 2만원 쿠폰을 지급했다
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[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 화순군이 가을꽃 축제장을 찾은 방문객을 대상으로 고향사랑기부제 참여 확대에 나섰다. 현장 기부자에게 추가 경품을 제공하고 일정 금액 이상 기부하면 모바일 쿠폰까지 지급한다.
화순군은 오는 25일까지 열리는 '2026년 세계문화유산 화순 고인돌 가을꽃 축제'에서 고향사랑기부제 홍보부스를 운영하고 특별 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.
홍보부스에서는 고향사랑기부제의 취지와 참여 방법을 안내하고 화순군 답례품을 전시한다. 축제 현장에서 기부에 참여하면 화순쌀 등 추가 경품도 받을 수 있다.
특히 행사 기간 화순군에 10만원 이상 기부한 참여자 전원에게 네이버페이 2만원 쿠폰을 지급한다. 기부는 온라인 고향사랑e음과 위기브 또는 NH농협은행 방문을 통해 가능하다.
최현진 화순군 민생경제과장은 "축제 방문객들이 고향사랑기부제를 친근하게 접할 수 있도록 현장 홍보와 이벤트를 마련했다"며 "가을꽃 축제와 함께 기부 혜택에도 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
ej7648@newspim.com