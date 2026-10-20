고흥군, 3800억원 투입 '우주산단' 조성...중앙투자심사 통과

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 20일 우주발사체 국가산단 중앙투자심사를 통과했다
- 고흥군은 연내 산업단지계획 승인과 내년 보상 착수를 추진한다
- 군은 152만㎡ 부지에 우주산업 생태계 구축을 계획했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 우주발사체 국가산업단지의 행정안전부 중앙투자심사 통과를 계기로 연내 산업단지계획 승인과 내년 보상 착수를 추진한다.
고흥군은 우주발사체 국가산단이 2026년 제3차 중앙투자심사에서 지방권 국가산단 후보지 가운데 유일하게 심사를 통과했다고 20일 밝혔다.
예비타당성조사 면제사업인 이 산단은 한국토지주택공사(LH)와 전남개발공사가 공동 시행하며 봉래면 나로우주센터 인근 152만㎡에 약 3800억원을 투입해 조성한다.
군은 산단에 발사체 기업과 연관 산업을 유치하고 나로우주센터와 민간발사장 및 발사체기술사업화센터 등 핵심 기반시설을 연계해 우주산업 생태계를 구축할 계획이다.
군 우주항공전략실 관계자는 "연내 산업단지계획 승인과 내년 보상 착수 등 후속 절차를 차질 없이 진행해 국가산단이 조기에 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
군은 우주산업 전주기 생태계 조성을 위해 제2우주센터·우주항공산업진흥원 유치와 사이언스컴플렉스 조성 및 지산학연 연합캠퍼스 구축도 추진하고 있다.
chadol999@newspim.com