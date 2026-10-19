[격투기] '유짓수' 유수영, UFC서 첫 피니시 승…코반첵 무패신화 깼다

AI 핵심 요약beta
- 유수영이 18일 UFC 경기에서 코디 코반첵을 기무라로 꺾었다
- 유수영은 테이크다운 6회로 경기 내내 그래플링 우위를 보였다
- 유수영은 UFC 첫 피니시승으로 통산 17승째를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=유수영(30)이 UFC에서 첫 피니시승을 일궈냈다.
'로드 투 유에프시(ROAD TO UFC)' 시즌3 밴텀급(61.2kg) 우승자 유수영은 지난 18일(이하 한국시간) 캐나다 앨버타주 에드먼턴의 로저스 플레이스에서 열린 'UFC 파이트 나이트: 버클리 vs 맬럿' 첫 경기에서 코디 코반첵을 3라운드 4분 19초에 기무라 서브미션으로 끝냈다.
유수영은 지난 3월 일라이자 스미스에게 당한 커리어 첫 서브미션 패배를 딛고 부활했다. 통산 전적은 17승 4패 2무효, UFC 전적은 3승 1패가 됐다.
이날 유수영은 그래플링으로 피니시 직전까지 압도했다. 6번의 테이크다운을 성공하며 전체 경기 시간의 약 83%인 11분 49초를 유리한 포지션에서 상대를 조절했다. 스탠딩 타격전에서 유효타를 단 한 대도 맞지 않았다. 9승 무패 신인이었던 코반첵은 커리어 처음으로 패배를 경험했다.
경기 초반 코반첵은 유수영을 케이지 끝까지 압박했다. 좌우로 돌던 유수영은 코반첵이 타격을 하는 순간 카운터 테이크다운으로 코반첵을 그라운드로 데려갔다. 코반첵이 일어났으나 이번엔 백포지션을 잡고 다시 한번 바닥으로 끌고 내려갔다. 이번엔 코반첵이 오모플라타 서브미션으로 위협하고, 일어났다. 하지만 유수영은 또 한번 코반첵을 테이크다운하고 라운드 끝날 때까지 컨트롤했다.
2라운드에도 유수영의 우위는 지속됐다. 코반첵이 유수영의 테이크다운을 막고 상위포지션을 차지했다. 유수영은 레그스윕으로 포지션을 역전시켰다. 코반첵이 하위 포지션에서 팔꿈치 공격을 날리며 반격했고, 그 틈을 타서 일어났다. 하지만 코반첵을 케이지에 몰아넣은 유수영이 곧바로 오른발 덧걸이로 다시 한번 그라운드로 데려가 라운드 끝날 때까지 컨트롤했다.
3라운드에서 유수영은 끝내 예고했던 피니시까지 성공했다. UFC에서 아직 피니시가 없던 유수영은 경기 전 피니시를 노리겠다고 다짐했다. 두 라운드를 뺏긴 코반첵이 펀치를 날리며 거칠게 밀고 들어왔고, 유수영은 그 틈을 노려 카운터 테이크다운으로 코반첵을 넘겼다. 그라운드에서 코반첵을 컨트롤하던 유수영은 기무라 그립을 잡고 팔을 꺾었다. 이에 코반첵은 고통스러워 하며 탭을 쳐 항복했다. 2026년 UFC 첫 기무라 서브미션 승리였다.
유수영은 경기 후 "이런 세계적인 단체에서 내 주짓수 스타일로 서브미션을 받아냈다는 게 (스스로) 대견하다. 다음 경기에도 서브미션으로 이길 수 있도록 더 노력하겠다"고 승리 소감을 전했다.
willowdy@newspim.com