창녕군 '제40회 비사벌문화제' 성료…3만 3000여명 참여

AI 핵심 요약beta
- 창녕군은 16일부터 18일까지 제40회 비사벌문화제를 개최했다
- 축제에는 3만3000여 명이 참여해 전통문화와 농특산물을 즐겼다
- 공연과 체험, 야간 조명으로 창녕의 역사와 문화를 알렸다
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[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 전통문화와 농특산물, 공연 등과 함께 가을밤을 풍성하게 채운 경남 창녕의 40년 전통 문화축제가 성황리에 막을 내렸다.
창녕군은 지난 16일부터 18일까지 사흘간 창녕천 일원에서 열린 '우포따오기와 함께하는 제40회 비사벌문화제'에 3만 3000여 명이 참여했다고 19일 밝혔다.
올해 행사는 보부상장터와 문화행렬, 지역 농특산물 판매, 전시·체험 프로그램, 공연 등을 중심으로 진행됐다. 유네스코 3관왕 도시인 창녕의 역사와 지역문화를 알리는 데 초점을 맞췄다.
행사 첫날에는 보부상장터 개장식에 이어 14개 읍면 주민이 참여한 비사벌문화행렬이 창녕읍 시가지를 지나며 축제의 시작을 알렸다. 읍면별 특색을 담은 행렬이 이어지면서 지역 주민들의 참여도 높였다.
우포따오기 한마음장터는 술정리 동 삼층석탑 인근에 마련됐다. 지역 농업인 단체들은 양파 등 창녕 농특산물을 판매했고 양파김치 담그기 체험에는 부산과 창원 등 외지 방문객도 참여했다.
보부상장터에서는 사진과 서도, 분재, 야생화, 수석, 우리 차, 관상조류 등을 선보였다. 프리마켓과 체험 부스, 푸드트럭도 운영돼 방문객들이 전시와 먹거리를 함께 즐길 수 있도록 했다.
무대에서는 '막~끌리는 파티', 근로자 가족 장기자랑, 청소년 뽐내기 한마당, 창녕문화원 동아리 공연, 청년 버스킹 등이 열렸다. 지역 예술인과 청소년, 근로자 가족이 무대에 올라 공연을 펼쳤다.
창녕천 주변에는 야간 조명과 소원등이 설치됐다. 축제장을 찾은 가족과 연인들은 소원등에 건강과 행복을 기원하는 메시지를 남기며 가을밤 풍경을 감상했다.
성낙인 군수는 "40년의 전통과 역사를 되돌아보고 미래를 함께 준비하는 자리였다"며 "앞으로도 창녕의 역사와 문화를 알리는 축제로 발전시키겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com