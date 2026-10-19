성남분당서, 전 부인에 흉기 휘두른 전 남편...도주 2시간 만에 중랑구서 긴급체포

AI 핵심 요약beta
- 분당경찰서는 19일 60대 전 부인을 찌른 남성을 체포했다
- 전 남편은 이매동 주택에 침입해 흉기를 휘두른 혐의를 받는다
- 경찰은 도주한 남성을 2시간여 만에 중랑구에서 붙잡았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시 분당경찰서는 60대 여성을 흉기로 찌르고 달아난 남성을 긴급체포했다.
19일 분당경찰서에 따르면 이날 오전 8시 30분쯤 분당구 이매동의 한 주택에서 60대 여성 A씨가 흉기에 찔린 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌다.
A씨 가족은 현관문에 설치된 CCTV를 통해 A씨의 전 남편 B씨가 집에 들어간 것을 확인해 경찰에 신고했다.
용의자인 전 남편 B씨는 이날 오전 8시쯤 분당구 이매동 소재 전 부인 A씨의 집 현관에서 기다리다 문이 열리자 들어가 흉기를 휘둘러 상해를 입힌 혐의를 받고있다.
경찰은 현장에서 도주한 B씨를 사건 발생 2시간여 만인 오전 10시 30분쯤 서울시 중랑구에서 살인미수 혐의로 긴급체포해 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
한편 3년전 이혼한 전 부인 B씨는 최근 A씨가 찾아와 다시 만나자는 요구에 불안감을 느끼고 지난 16일 경찰서에서112시스템 등록과 스마트워치를 지급 받은 바 있다.
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