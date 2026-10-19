[프로야구] '정규시즌 우승' KT, 이강철 감독과 3년 34억원 재계약…역대 최고 대우

AI 핵심 요약beta
- KT 위즈가 19일 이강철 감독과 3년 총액 34억원에 재계약했다
- 이번 계약은 KBO리그 감독 역대 최고 대우로 2029년까지다
- 이 감독은 정규시즌 우승 2회와 통산 600승 성과를 인정받았다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈가 정규시즌 우승을 이끈 이강철 감독과 KBO리그 감독 역대 최고 대우로 재계약했다.
KT는 19일 이강철 감독과 계약금 10억원, 연봉 8억원 등 3년 총액 34억원에 재계약했다고 밝혔다. KBO리그 감독 역대 최고 금액으로, 이 감독은 2029년까지 KT 지휘봉을 잡게 됐다.
2019년 KT 사령탑에 오른 이 감독은 부임 첫해 구단 최초로 5할 승률을 달성했다. 이후 2020년부터 2024년까지 5년 연속 포스트시즌 진출을 이끌었다.
2021년에는 구단 창단 첫 통합 우승을 달성했다. 올 시즌에도 KT를 5년 만이자 구단 통산 두 번째 정규시즌 우승으로 이끌며 지도력을 인정받았다. 감독 통산 600승도 달성했다.
KT는 정규시즌 우승 2회와 포스트시즌 진출 6회 등의 성과를 높이 평가해 이 감독과 네 번째 계약을 체결했다.
KT 스포츠 이선주 대표이사는 "이강철 감독이 부임하면서 지속적인 강팀의 면모를 보여줄 수 있게 됐다"며 "올해 탁월한 지도력을 바탕으로 다시 포스트시즌 진출과 정규시즌 우승이라는 성과를 이뤄냈다. KBO 최고의 감독과 다시 함께할 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다.
이 감독은 "올해 그룹과 구단에서 아낌없는 지원을 해주면서 좋은 성적을 낼 수 있었다"며 "좋은 대우로 재계약을 해주신 박윤영 구단주님과 사장님, 구단, 그리고 옆에서 도와준 코치진, 선수단에 감사하다"고 밝혔다.
이어 "아직 시즌이 끝나지 않았기 때문에 더 높은 곳에서 올 시즌을 마무리할 수 있도록 노력하겠다"며 "계속해서 우승 경쟁을 하는 강팀이 될 수 있도록 지도하겠다"고 덧붙였다.
football1229@newspim.com