[핌in현장] 정용화 "로코 안 하고 기다린 '밑끝너', 선물같이 공개돼 행복"

[신도림=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 정용화와 홍승희가 현실과 드라마 세계를 오가는 예측불가 로맨스로 시청자들을 만난다.

19일 서울 구로구 더 세인트에서는 라이프타임 새 토일드라마 '밑도 끝도 없이, 너다'(밑끝너) 제작발표회가 진행됐다. 현장에는 윤종호 감독을 비롯해 배우 정용화, 홍승희, 한채아, 조재윤이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 밑도 끝도 없이 너다 정용화, 홍승희. [사진=라이프타임] 2026.10.19 moonddo00@newspim.com

'밑도 끝도 없이, 너다'는 치명적 하자를 지닌 멜로 장인 남자배우가 자신을 드라마 속 여주인공이라 믿는 수상한 여자와 만나면서 밑도 끝도 없이 시작되는 전대미문 예측불가 발칙 로맨스다.

정용화는 "로코를 한 지 꽤 됐다. 이 작품을 찍고 의리를 지키기 위해 로코를 안 찍었다. 장르물을 하면서 이 작품을 기다렸다"며 "선물같이 공개될 수 있어서 그 자체로 행복하다"고 말했다.

이어 "재미있고 따뜻한 드라마라 많은 분이 사랑해 주실 것"이라고 기대를 당부했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 밑도 끝도 없이 너다 정용화, 홍승희. [사진=라이프타임] 2026.10.19 moonddo00@newspim.com

정용화는 극 중 멜로 장인으로 정평이 난 톱스타 엄태봉 역을 맡았다. 엄청난 비밀을 지닌 인물로, 까칠하면서도 속은 깊은 츤데레 매력을 지닌 배우다.

출연을 결정한 이유에 대해서는 작품의 제목과 대본을 꼽았다. 정용화는 "제목부터 줄이기 쉽고 입에 잘 붙는다. 대본을 보면서 너무 편안했다"며 "감독님과 동향이라 잘 맞았다. 작품을 하면서 얻는 게 많을 것 같다는 생각에 출연을 결정했다"고 설명했다.

특히 정용화는 작품의 만화적인 요소를 살리기 위해 평소보다 과장된 연기를 선보였다고 밝혔다. 그는 "상상만으로 일어날 법한 일이라 과장해서 연기했다"며 "음치로 나오는데 노래를 못 해본 적이 없어서 그 부분이 힘들었다. 만화적으로 표현하기 위해 내가 생각했던 연기보다 조금 더 과하게 연기했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 밑도 끝도 없이 너다 정용화, 홍승희, 한채아, 조재윤(왼쪽부터). [사진=라이프타임] 2026.10.19 moonddo00@newspim.com

홍승희는 사연을 지닌 상속녀 오해라와 자신이 좋아하던 세계를 진짜라고 믿는 차홍두 역으로 1인 2역에 도전한다.

홍승희는 두 인물을 연기하며 중점을 둔 부분에 대해 "1인 2역이라 고민이 많았다. 겉으로 보기에는 극과 극에 있는 두 사람처럼 보이지만 대본을 읽고 연기하면서 결국에는 한 사람이라고 생각했다"고 말했다.

이어 "두 사람처럼 보이지만 한 사람이고, 내면에는 연결된 부분이 있다고 생각해 그 부분을 중점에 두고 연기했다"며 "어려움을 느끼는 순간마다 감독님께서 도움을 주셨고, 함께 호흡한 선배님들에게도 알게 모르게 의지를 많이 했다. 덕분에 잘 마칠 수 있었다"고 밝혔다.

홍승희는 "태봉이가 정용화라서 너무 좋았다. 진심으로 촬영할 때도, 지금도 그렇다"며 "처음 봤을 때부터 편안한 분위기를 만들어 주셨다. 나뿐만 아니라 모든 분이 유쾌하고 즐겁게 촬영할 수 있었다. 워낙 스위트하시고 다정하시다"고 애정을 표현했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 밑도 끝도 없이 너다 정용화, 홍승희, 한채아, 조재윤(왼쪽부터). [사진=라이프타임 2026.10.19 moonddo00@newspim.com

한채아는 과거의 아픔을 지녔지만 덤덤하고 씩씩하게 살아가는 소현주 역을 맡았다. 사랑을 느끼며 변화하고 성장하는 인물이다.

한채아는 약 2년 만에 작품으로 복귀하는 소감을 전했다. 그는 "일부러 작품을 안 하려고 안 한 건 아니다. 열심히 준비하고 있으니 많이 찾아주시길 바란다"고 말했다.

이어 "감독님과 아주 예전에 작품을 함께한 적이 있는데 현장이 너무 재미있었다"며 "그 이후로도 감독님과 꾸준히 연락했고, 같이 작품을 해보자는 이야기를 나눴다. 이번에 함께하게 돼 좋다"고 덧붙였다.

조재윤은 오해라의 곁을 지키는 집사 역으로 극에 무게감을 더한다. 아버지이자 친구 같은 존재로, 해라를 끝까지 지키려는 과묵한 인물이다. 베일에 싸인 캐릭터인 만큼 극 전개에 궁금증을 더할 전망이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 밑도 끝도 없이 너다 정용화, 홍승희, 한채아, 조재윤(왼쪽부터). [사진=라이프타임 2026.10.19 moonddo00@newspim.com

조재윤은 최근 맡았던 역할들과 다른 캐릭터를 연기하게 된 점을 언급했다. 그는 "요즘 출연했던 작품에서는 다 나쁜 역할이었다. 아들이 이번에도 사람을 때리느냐고 물어봤다"며 웃었다.

이어 "'밑끝너'에서는 딸처럼 아이를 지켜주는 역할이다. 작품이 공개돼 행복하고 기뻤다"며 "꼭 집에서 아들과 함께 볼 것"이라고 말했다.

연출을 맡은 윤종호 감독은 '선재 업고 튀어' 이후 로맨틱 코미디로 돌아왔다. 그는 이번 작품이 새로운 도전이었다고 밝혔다. 윤 감독은 "드라마는 사랑이 빠지면 재미가 없다고 생각한다. '밑끝너'는 나에게 새로운 도전의 드라마였다"며 "'선재 업고 튀어'를 하기 전에 먼저 만났던 뜻깊은 작품"이라고 설명했다.

이어 "현실과 드라마 세계를 오가는 이야기를 코미디와 멜로적으로 최대한 잘 살리려고 노력했다"며 "코미디가 앞서가다 보면 로맨스적으로 발전하지 못할 수도 있겠다는 생각에 톤 앤드 매너를 잘 잡고 촬영했다"고 연출 방향을 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 =밑도 끝도 없이 너다 정용화, 홍승희, 윤종호 감독, 한채아, 조재윤(왼쪽부터). [사진=라이프타임 2026.10.19 moonddo00@newspim.com

특히 '밑끝너'는 제작 이후 약 4년 만에 시청자와 만나게 됐다. 윤 감독은 "4년 만에 공개하게 돼 감회가 새롭다"며 "4년 전의 감각과 지금의 감각은 또 다를 것 같아 아쉬움도 있지만, 작품의 유쾌함으로 승화된 것 같아 좋다"고 말했다.

윤 감독은 작품을 통해 시청자들이 대리만족을 느낄 수 있을 것이라고도 자신했다. 그는 "'밑끝너'는 편하게 볼 수 있는 드라마"라며 "최애를 만나보고 싶다는 꿈들이 있었을 것이라고 생각한다. 그런 부분에서 대리만족을 할 수 있을 것"이라고 전했다.

끝으로 정용화는 "많은 분들이 보시면서 힐링하시면 좋겠다"고 말했다.

moonddo00@newspim.com