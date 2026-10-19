남양주시, 대민 웹서비스 대상 특별 보안점검 착수

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 19일 모든 대민 웹서비스 특별점검에 나섰다
- 시는 해킹·개인정보 유출 위험과 보안 취약점을 확인한다
- 외부 전문가 자문과 EDR 도입으로 대응체계를 강화한다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 인공지능(AI)을 활용한 사이버공격이 갈수록 지능화되고 개인정보 유출 우려가 커지는 가운데 시와 산하기관이 운영하는 모든 대민 웹서비스를 대상으로 시민 개인정보 보호를 위한 특별 보안점검에 나선다고 19일 밝혔다.
이번 점검은 웹서비스의 보안 설정과 개인정보 보호조치의 적정성, 외부 공격에 대한 취약점 등을 중점적으로 확인하는 방식으로 진행된다.
시는 전문 보안점검 시스템을 활용해 해킹이나 개인정보 유출로 이어질 수 있는 위험 요인을 사전에 파악하고 점검 과정에서 발견된 미흡 사항은 해당 운영부서와 협력해 신속히 개선할 계획이다.
외부 보안전문가 자문도 병행해 기존 점검으로는 확인하기 어려운 잠재적 위험 요인까지 살펴보는 등 보안점검의 전문성과 실효성을 높인다는 방침이다.
사이버공격 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 보안체계도 강화한다. 시는 향후 도입 예정인 첨단 위협 탐지·대응 시스템(EDR)을 활용해 해킹 등으로 발생하는 이상행위를 조기에 탐지하고 대응하는 체계 구축을 검토하고 있다고 전했다.
최현덕 남양주시장은 "인공지능 기술의 발전과 함께 사이버 위협도 빠르게 변화하고 있는 만큼 기존 보안대책에 안주하지 않고 선제적인 대응체계를 갖추는 것이 중요하다"며 "앞으로도 시민의 개인정보를 안전하게 보호하고 신뢰할 수 있는 디지털 행정서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
시는 이번 특별 보안점검 결과를 바탕으로 취약점을 개선하고 지속적인 점검과 관리에 나설 예정이다. 이를 통해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 디지털 행정환경을 조성한다는 계획이다.
asj7376@newspim.com