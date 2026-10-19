부산은행, 소비패턴 맞춤형 'Ctrl 카드' 3종 출시…특정 소비층 겨냥

AI 핵심 요약beta
- 부산은행은 19일 소비 유형별 Ctrl 신용카드 3종을 출시했다
- 기본형은 전 가맹점 0.7%, 특화형은 고정지출 10%를 할인한다
- 디지털형은 AI·구독 서비스와 생활업종에 10% 할인을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소비 추세 반영한 상품군 확대
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = "변화하는 소비 트렌드와 수요에 맞춘 카드 상품을 선택하세요"
BNK부산은행은 소비 유형에 따라 혜택을 선택할 수 있는 'Ctrl(컨트롤) 시리즈' 신용카드 3종을 출시했다고 19일 밝혔다.
이번 상품은 전월 이용실적 없이 모든 가맹점에서 할인받는 기본형과 교육비·공과금 등 고정지출 특화형, 생성형 인공지능(AI)·디지털 구독 서비스 중심 상품으로 나뉜다.
'Ctrl A(All)'는 전월 이용실적과 할인 한도에 관계없이 국내외 모든 가맹점 이용금액의 0.7%를 할인한다. 연간 이용금액이 700만 원 이상이면 7000원의 추가 캐시백을 제공한다.
'Ctrl C(Classic)'는 교육비, 렌탈료, 아파트관리비, 공과금 등 고정지출에 10% 할인을 적용한다. 백화점과 대형마트, 병원·약국, 온라인쇼핑, 배달앱, 온라인동영상서비스(OTT) 등 생활 관련 업종도 할인 대상이다.
'Ctrl T(Trend)'는 디지털 소비 비중이 높은 고객을 겨냥했다. 챗GPT 등 생성형 AI 서비스와 디지털 구독 서비스 이용금액을 비롯해 온라인 멤버십, 공과금, 커피전문점, 편의점, 온라인쇼핑, 배달앱, OTT 이용금액에 10% 할인을 제공한다.
'Ctrl C'와 'Ctrl T'는 해외 가맹점 이용금액에도 2% 할인을 적용한다. 두 상품의 할인 한도는 전월 이용실적에 따라 월 최대 5만 원이다.
부산은행은 향후 소비 추세와 시장 반응을 반영해 'Ctrl 시리즈' 상품군을 확대할 계획이다.
news2349@newspim.com