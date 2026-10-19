동두천시, 2026년 정책수립형 시민만족도 조사 결과 발표

AI 핵심 요약beta
- 동두천시는 19일 시민만족도 조사 결과를 바탕으로 정책 방향을 구체화했다
- 시정 만족도는 87.5%였으며 일자리와 교통·주차 불만이 높게 나타났다
- 시는 경제 활성화와 청년 정착, 공공시설 이용 개선을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시는 시민 생활 여건과 정책 수요를 파악하기 위해 실시한 '2026년 정책수립형 시민만족도 조사' 결과를 바탕으로 민선 9기 주요 정책의 추진 방향을 구체화하고 생활 밀착형 개선과제를 발굴할 계획이라고 19일 밝혔다.
이번 조사는 지난 8월 27일부터 9월 20일까지 국민리서치앤컨설팅그룹이 동두천시민 1037명을 대상으로 일대일 대면면접 방식으로 진행했다.
조사에서는 시정 운영 전반에 대한 만족도를 비롯해 거주환경, 분야별 정책 만족도와 기대도, 주요 현안, 공공시설 이용 실태 등을 종합적으로 진행했다.
조사 결과 시정 운영 전반에 '만족한다'고 응답한 비율은 87.5%로 나타났으며 동두천이 '살기 좋다'고 평가한 시민은 87.1%, 앞으로도 계속 거주할 의향이 있다고 답한 시민은 82.4%였다.
거주환경 가운데 가장 만족도가 높은 분야는 자연·환경이 31.0%를 차지했으며 문화·여가 13.3%, 주거 10.7%, 안전·치안 10.2% 순이었다.
반면 가장 불만족하는 분야는 일자리로 26.4%를 기록했으며 교통·주차가 18.5%, 보건·의료가 11.7%로 뒤를 이었다.
또한 민선 9기 핵심사업에 대한 평균 기대도는 100점 만점에 84.4점으로 조사됐다. 분야별로는 경제가 87.0점으로 가장 높았고 문화·체육·관광과 보건·복지가 각각 85.9점, 안전이 85.7점으로 나타났다.
우선 추진이 필요한 분야를 1·2순위로 선택하도록 한 조사에서는 경제가 51.4%로 가장 높은 응답률을 기록했다. 이어 보건·복지 35.4%, 도시재생 28.7%, 교통 28.4% 순이었다.
동두천시는 경제 분야에 대한 높은 기대가 일자리 확대와 지역경제 활성화를 요구하는 시민들의 목소리를 반영한 것으로 보고 있다. 이를 토대로 기업 유치와 산업기반 확충, 취업 지원, 지역 상권 활성화 등 관련 정책을 구체화할 계획이다.
연령별로는 청년층의 지속 거주 의향이 상대적으로 낮게 나타났다. 20대의 지속 거주 의향은 50.0%, 30대는 64.7%로 전체 평균인 82.4%를 밑돌았다.
시는 청년층의 지역 정착을 위해 일자리뿐 아니라 주거와 교통, 문화·여가 등 생활 전반의 여건을 함께 개선해야 한다고 보고 부서 간 연계를 통한 정주여건 개선과제를 검토할 예정이다.
시는 권역별 특성을 반영한 정책 검토도 추진한다. 소요·상패권역은 안전 분야의 구체적인 생활 불편을 점검하고 불현·송내권역은 현재의 긍정적인 거주환경 평가가 지속 거주 의향으로 이어질 수 있도록 필요한 여건을 살핀다.
생연·중앙·보산권역은 공공시설 이용 경험이 상대적으로 낮게 나타난 만큼 시설 접근성과 운영방식 등을 검토한다.
공공시설 이용 활성화를 위한 개선책도 마련한다. 조사에서는 공공시설을 이용하지 않는 이유로 ▲운영시간이 맞지 않는 점▲시설을 잘 알지 못하는 점▲원하는 프로그램이 부족한 점 등이 제시됐다.
동두천시는 시설별 여건과 이용 수요를 분석해 정기 프로그램과 시민 참여형 프로그램을 확대하고 시설 및 프로그램에 대한 홍보도 강화할 방침이다.
박형덕 동두천시장은 "이번 조사는 시민들이 현재의 생활 여건을 어떻게 평가하고 어떤 변화를 필요로 하는지 확인하는 계기가 됐다"며 "경제·일자리와 정주여건 개선은 물론 생활 속 불편까지 세심하게 살펴 조사 결과가 실질적인 정책으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com