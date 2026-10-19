포천시청소년재단, 2026년도 하반기 5개분야 장학생 선발 실시

AI 핵심 요약beta
- 포천시청소년재단이 19일 2026년 하반기 장학생을 선발한다고 밝혔다.
- 대학생 주거비 등 5개 분야에서 지역인재를 지원한다.
- 신청은 26일부터 11월 6일까지 온라인·추천으로 진행한다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시청소년재단은 지역인재의 학업을 지원하고 교육 기회를 확대하기 위해 2026년도 하반기 장학생을 선발한다고 19일 밝혔다.
시에 따르면 이번 장학생 선발은 학생들의 교육 여건과 경제적 상황 등을 고려해 ▲대학생 주거비 지원▲검정고시▲만학도▲꿈수저(특기생)▲다문화 등 5개 분야로 진행된다.
이번 하반기 장학생 선발 중 대학생 주거비 지원 장학금은 학업을 위해 학교 인근에 별도로 거주하는 대학생의 주거비 부담을 덜어주기 위함이다. 또한 검정고시 장학금과 만학도 장학금은 다양한 환경 속에서도 학업을 이어가는 학생과 시민들의 배움을 지원한다는 설명이다.
꿈수저(특기생) 장학금은 예술·체육·기능 등 다양한 분야에서 재능과 성장 가능성을 갖춘 학생을 대상으로 한다. 해당 장학생은 포천교육지원청의 추천을 받아 선발할 예정이다.
다문화 장학금은 다문화가정의 경제적·교육적 지원이 필요한 학생을 대상으로 하며 읍·면·동장의 추천을 통해 선발한다.
신청 기간은 10월 26일부터 11월 6일까지이며 대학생 주거비 지원, 검정고시, 만학도 장학금은 온라인으로 신청할 수 있다. 꿈수저(특기생)와 다문화 장학금은 각각 관계 기관과 읍·면·동장의 추천을 통해 신청해야 한다.
백영현 포천시청소년재단 이사장은 "장학사업은 경제적 지원을 넘어 지역인재들이 자신의 가능성을 발견하고 꿈을 이어갈 수 있도록 돕는 중요한 사업"이라며 "앞으로도 학생들의 다양한 여건과 재능을 고려한 장학사업을 통해 지역인재들이 안정적으로 성장할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 전했다.
분야별 신청 자격과 제출 서류 등 자세한 내용은 포천시청소년재단 누리집에 게시된 장학생 선발 공고문에서 확인할 수 있다.
한편 포천시청소년재단은 대학생 등록금 지원과 향토인재 장학금 등 다양한 장학사업을 추진하며 지역인재 육성에 힘쓰고 있다.
asj7376@newspim.com