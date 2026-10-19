팀 어메이징크리, 김효주와 함께 100명 규모 팬 사인회 개최

AI 핵심 요약beta
- 어메이징크리는 16일 롯데백화점 잠실점에서 팬 사인회를 개최했다
- 김효주는 100명 팬에게 사인과 기념사진 촬영을 진행했다
- 어메이징크리는 23일 청담 플래그십 스토어를 오픈한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=하이엔드 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 100명 규모 팬 사인회를 진행했다.
어메이징크리는 지난 16일 롯데백화점 잠실점에서 팀 어메이징크리 김효주와 함께하는 팬 사인회를 개최했다.
이번 행사는 어메이징크리와 김효주를 응원하는 팬들이 선수를 직접 만날 수 있도록 마련됐다. 오후 2시부터 100명 규모로 진행된 행사에서는 팬 사인회와 기념사진 촬영이 이어졌다.
김효주는 현장을 찾은 팬들에게 직접 사인을 전하고 함께 사진을 찍었다. 대회장에서 응원을 보내던 팬들은 필드 밖에서 선수를 가까이 만나는 시간을 가졌다.
김효주는 "오늘 사인회에 와주셔서 진심으로 감사드린다"며 "올 시즌 어메이징크리와 함께 좋은 시즌을 보내고 있는 만큼, 여러분도 좋은 옷을 입고 좋은 스코어를 만드시길 바란다"고 전했다.
어메이징크리는 김효주를 비롯해 국내외 주요 프로 투어에서 활약하는 선수들을 후원하고 있다. 이번 사인회는 투어에서 보여온 선수 후원 활동을 팬과 직접 만나는 경험으로 넓혔다는 데 의미가 있다.
어메이징크리 관계자는 "선수를 응원하는 팬들이 브랜드를 가까이에서 경험할 수 있도록 마련한 자리"라며 "앞으로도 필드 안팎에서 선수와 팬을 잇는 접점을 꾸준히 늘려가겠다"고 밝혔다.
한편, 어메이징크리는 필드와 일상을 넘나드는 하이엔드 골프웨어 브랜드다. 기능성과 감각적인 디자인을 바탕으로 골프웨어를 선보이고 있으며, 선수 후원과 투어 지원 등 골프 문화 전반으로 활동을 이어가고 있다. 오는 23일에는 청담 플래그십 스토어를 오픈할 예정이다.
iaspire@newspim.com