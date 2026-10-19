군포시, 미수령 지방세 환급금 알림톡 21일 발송

AI 핵심 요약beta
- 군포시는 19일 미수령 지방세 환급금 안내를 발표했다
- 시는 21일 카카오 알림톡으로 하반기 안내문을 발송한다
- 납세자는 인증 후 환급액 확인하고 카카오톡 등 신청한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
본인인증 후 미수령 세목·금액 즉시 확인
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 납세자가 찾아가지 않은 지방세 환급금을 돌려주기 위해 오는 21일 '카카오 알림톡'을 통한 하반기 환급 안내문을 발송한다고 19일 밝혔다.
시에 따르면 이번 모바일 안내문 발송은 올해 상반기에 이은 조치로 환급금 발생 사실을 알지 못하거나 신청 시기를 놓친 납세자들의 수령을 돕기 위해 마련됐다. 시는 알림톡 안내를 통해 기존 종이 우편물의 반송이나 분실로 인한 시민 불편을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
알림톡을 받은 납세자는 스마트폰에서 간편한 본인인증 절차를 거치면 본인의 미수령 환급 세목과 정확한 환급 금액을 즉시 확인할 수 있다.
환급금 신청은 카카오톡 채널('군포시 지방세 환급 신청')을 비롯해 위택스, 전화, 또는 군포시청 세원관리과 방문을 통해 가능하다. 사전에 지방세 환급계좌를 등록해 둔 납세자는 별도의 신청 절차 없이 해당 계좌로 즉시 입금받을 수 있다.
군포시 관계자는 "시민들이 정당하게 돌려받아야 할 소중한 환급금을 놓치는 일이 없도록 적극적으로 안내하고 신속한 환급 처리를 이어가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com