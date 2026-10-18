[프로축구] FC서울, '징크스' 김천 상무에 2-2 무승부…우승 잠시 미뤄

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=FC 서울이 자력 우승 기회를 잠시 미뤘다. 김천 상무 징크스를 극복하지 못했다.

서울은 18일 서울 월드컵경기장에서 열린 김천과 하나은행 K리그1 2026 32라운드 경기에서 2-2로 비겼다.

[서울=뉴스핌] FC 서울 클리말라가 18일 서울 월드컵경기장에서 열린 김천 상무와 2026 K리그1 경기에서 골을 넣은 후 환호하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.10.18 willowdy@newspim.com

이날 승점 1을 추가한 서울(승점 66)은 2위 울산(승점 50)과 압도적인 격차를 유지 중이다. 남은 6경기에서 승점 3만 추가하면 2016년 이후 10년 만에 통산 7번째 우승을 확정한다.

이날 클리말라의 발이 돋보였다. 전반 22분 역습 상황에서 정승원의 패스를 살린 클리말라는 선제골을 기록했다. 이후 1-1이던 후반 7분 문선민의 컷백을 멀티골로 연결했다.

리그 4경기 연속 득점을 기록 중인 클리말라는 야고(울산)와 득점 부문 단독 선두(16개)에 올랐다. 다만 클리말라는 출전 시간이 많아 득점 랭킹 2위를 유지했다.

하지만 서울은 김천 징크스를 끝내 이기지 못했다. 클리말라의 멀티골(한 경기 2골 이상)에도 서울은 전반 46분 이상헌에게, 후반 22분에는 김인균에게 페널티킥 동점골을 헌납했다. 다 잡은 승리를 놓쳤다.

서울은 올 시즌 전 구단 상대 승리 달성 기록을 노리고 있다. 하지만 김천 상대 2무 1패에 그쳤다.

[서울=뉴스핌] 포항 스틸러스 선수단이 18일 포항 스틸야드에서 열린 FC 안양과 2026 K리그1 경기에서 0-0으로 비긴 후 관객들에게 사과하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.10.18 willowdy@newspim.com

포항 스틸야드에서 열린 포항 스틸러스와 FC안양은 0-0으로 비겼다.

이날 양 팀은 경기 내내 팽팽한 양상을 보이며 승패를 가르지 못했다. 결국 8위 안양(승점 42), 9위 포항(승점 41)은 승점 1씩 나눠가지며 파이널 B를 확정했다.

[서울=뉴스핌] 인천 유나이티드 무고사가 18일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC와 K리그1 경기에서 전반 22분 선제골을 기록 후 환호하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.10.18 willowdy@newspim.com

강원FC와 인천 유나이티드는 강릉하이원아레나에서 1-1로 비겼다.

이날 무고사가 전반 22분 황문기로부터 얻어낸 페널티킥을 성공해 선제골을 기록했다. 인천의 리드는 길지 않았다. 강원 김대원이 전반 41분 침착한 왼발 슛으로 인천의 골망을 흔들었다. 전반을 1-1로 마무리한 양 팀은 후반 승부를 이어갔지만, 결국 추가 점수를 내지 못했다.

강원(승점 47)은 3위 전북 현대(승점 47)와 승점이 같아졌지만, 다득점에서 밀려 4위에 자리하게 됐다. 하지만 승점 47로 7위 인천(승점 43)과 4점 차이로 파이널A 진출을 확정했다. 인천은 6위 제주SK(승점 46)과 정규리그 최종전에서 파이널A 진출을 노린다.

willowdy@newspim.com