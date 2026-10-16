[프로농구] 오브라이언트·켐바오 활약, 소노 4연패 탈출...현대모비스 95-82 제압

AI 핵심 요약beta
- 소노가 16일 현대모비스를 95-82로 꺾고 4연패를 끊었다
- 오브라이언트가 27득점 16리바운드로 승리를 이끌었다
- 현대모비스는 원정 15연패에 빠졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=고양 소노가 힘겹게 4연패 사슬을 끊었다.
소노는 16일 고양 소노아레나에서 열린 울산 현대모비스와의 2026-2027 KCC 프로농구 정규시즌 홈 경기에서 95-82로 승리했다.
이날 자니 오브라이언트가 27득점 16리바운드로 더블더블을 기록했고, 케빈 켐바오가 20점, 이정현이 18점 7어시스트로 승리를 이끌었다. 시즌 첫 경기에서 승리한 뒤 내리 4연패를 당했던 소노는 이날 승리로 2승 4패를 기록했다.
소노는 이날 3점포 16방을 터트리며 현대모비스 코트를 폭격했다. 전반 43-39로 앞선 소노는 3쿼터 중반 최승욱, 오브라이언트의 외곽포로 66-51까지 점수 차를 벌렸다. 이정현의 슛까지 터졌고, 73-64로 3쿼터를 마쳤다.
4쿼터에도 현대모비스에 추격을 당할 때마다 소노의 3점포가 터졌다. 스카티 제임스가 경기 종료 5분 58초를 남기고 파울 4개를 기록해 벤치로 물러났지만, 켐바오의 3점슛이 터지면서 88-75로 치고 나갔다. 끝까지 리드를 지키며 모처럼 승수를 쌓았다.
현대모비스는 지난 시즌부터 이어오던 원정 경기 징크스를 끊지 못하고 원정 경기 15연패를 당했다. 다리우스 베즐리가 19득점 7리바운드로 분전했지만 역부족이었다.
willowdy@newspim.com