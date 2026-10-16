경기주택도시공사, 한국표준협회 준법경영시스템 국제표준 인증

AI 핵심 요약beta
- 경기주택도시공사는 16일 ISO 37301 인증을 획득했다
- GH는 도시개발사업 전 과정의 법적 위험을 선제 관리한다
- 준법·윤리 가치를 강화해 도민 신뢰 공기업으로 거듭난다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사는 한국표준협회로부터 준법경영시스템 국제표준인 'ISO 37301' 인증을 획득했다고 16일 밝혔다. 'ISO 37301'은 국제표준화기구(ISO)가 지난 2021년 제정했다.
이날 수원 경기주택도시공사(GH) 본사에서 열린 인증서 수여식에는 김용진 GH 사장과 이종선 부사장, 문동민 한국표준협회장 등이 참석했다.
GH는 이번 인증을 발판 삼아 글로벌 기준에 부합하는 내부통제 체계를 확립하고 대규모 도시개발사업 전 과정에서 발생할 수 있는 법적·규제적 리스크를 선제적으로 통제해 나간다는 방침이다.
김용진 GH 사장은 "이번 ISO 37301 인증 획득을 계기로 준법경영을 한층 내실화하고 공사 업무 전반에 준법과 윤리의 가치를 확고히 정착시키겠다"며 "투명하고 책임 있는 경영을 통해 경기도민에게 신뢰받는 공기업으로 거듭나겠다"고 전했다.
이번 인증 대상 범위는 '도시개발사업 조성 및 관리'다. 조직이 준수해야 할 법규와 내부 규범을 선제적으로 식별하고 위반 리스크를 사전에 예방·관리하는 시스템을 체계적으로 갖추었는지를 엄격히 심사해 부여한다.
ssamdory75@newspim.com