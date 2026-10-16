사천시, '2040 도시기본계획 주민계획단' 출범…미래 청사진 마련

AI 핵심 요약beta
- 사천시는 15일 2040 도시기본계획 주민계획단을 출범했다
- 주민대표 29명은 지역 현안과 생활권별 과제를 논의한다
- 주민 의견을 반영해 미래상과 발전 전략을 수립한다
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도시기본계획 시민 의견 반영
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천 시민들이 2040년 새로운 도시 청사진을 직접 그린다.
사천시는 전날 시청 대회의실에서 '2040 사천 도시기본계획 주민계획단'을 출범하고 활동에 들어갔다고 16일 밝혔다.
각 읍·면·동에서 추천받은 주민대표 29명으로 구성된 주민계획단은 연령과 활동 분야가 다른 시민들이 참여해 지역별 현안과 생활권별 과제를 논의한다.
도시기본계획은 장기적인 도시 공간구조와 발전 방향을 제시하는 법정계획이다. 시는 주민 의견을 반영해 지역 특성에 맞는 발전 전략과 실현 가능한 도시 관리 방향을 마련할 계획이다.
주민계획단은 모두 네 차례 회의를 거쳐 생활권별 주요 과제를 정리하고 2040년 사천의 미래상과 발전 전략을 제안한다. 논의 결과는 도시기본계획 수립 과정에 반영될 예정이다.
이후 공청회와 도시계획위원회 심의, 경남도 승인 절차를 거쳐 계획이 확정된다.
박동식 시장은 "2040 사천 도시기본계획은 시의 미래 발전 방향을 정하는 중요한 계획"이라며 "주민계획단이 시민의 시각에서 다양한 의견을 제시해 달라"고 말했다.
m25322532@newspim.com