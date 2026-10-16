백영현 포천시장, 행안부에 지역 현안 사업 추진 위한 정부 협조 요청

AI 핵심 요약beta
- 백영현 포천시장은 15일 행안부 차관을 만나 국비 지원을 요청했다
- 포천동 복합화시설과 박물관·관광개발사업 지원을 건의했다
- 김민재 차관은 건의사항을 관계 부서와 검토하겠다고 답했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 백영현 시장이 지난 15일 정부서울청사에서 김민재 행정안전부 차관을 만나 지역 주요 현안사업의 원활한 추진을 위한 국비 지원과 정부 차원의 협조를 요청했다고 16일 밝혔다.
시에 따르면 백 시장은 이날 포천동 복합화시설 건립을 비롯해 운악산 구름길 등산로 안전시설 보강, 빈집·노후주거지 정비와 연계한 지역활력사업, 포천시립박물관 건립, 한탄강 테라판타지아 등 관광개발사업에 대한 지원을 건의했다고 밝혔다.
백 시장은 "포천동 구도심 활성화를 위한 복합화시설 건립과 운악산 구름길 이용객 증가에 따른 등산로 안전시설 보강이 시급하다"며 "시민 안전을 확보하고 포천의 미래 성장 기반을 마련할 수 있도록 중앙정부의 적극적인 관심과 지원을 요청드린다"고 전했다.
김 차관은 "지역의 어려움과 사업 추진의 필요성을 충분히 이해하고 있다"며 "건의사항에 대해서는 관계 부서와 함께 검토해 나가겠다"고 답했다.
asj7376@newspim.com