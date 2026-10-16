고흥군, '관광·축제 활성화' 미래포럼 21일 개최

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 16일 21일 관광·축제 활성화 포럼을 개최한다고 밝혔다
- 포럼에서 고흥 관광 미래전략과 축제 경쟁력 강화 방안을 논의한다
- 군은 정책 발굴과 협력 강화로 관광 기반과 지역경제를 키울 계획이다
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 고흥군은 오는 21일 스페이스고흥 누리홀에서 '고흥 관광·축제 활성화 미래전략포럼'을 처음 개최한다고 16일 밝혔다.
이번 포럼은 '대한민국 관광의 미래, 고흥에서 답을 찾다'를 주제로 열린다. 이건철 전 전남관광재단 대표의 기조발표에 이어 이진의 전남연구원 연구위원이 '고흥 관광 활성화를 위한 미래전략'을 발표한다.
손신욱 한국문화관광연구원 부연구위원은 '고흥 축제 경쟁력 강화와 마케팅 전략'을 주제로 발제하고 이후 연구위원·대학교수·여행업계 전문가 등이 종합토론을 진행한다.
군은 포럼에서 제시된 의견을 바탕으로 관광정책을 발굴하고 중앙부처·관광 전문기관과 협력을 강화하는 한편 국비 공모사업 대응 역량을 높일 계획이다.
군 관광정책실 관계자는 "전문가 의견을 관광정책에 반영해 고흥만의 차별화된 관광 기반을 조성하고 지역경제 활성화로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com