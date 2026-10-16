전북교육청, 폐교 활용 '공모'…주민·지자체에 2년간 무상 대부

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군산·정읍·무주·고창·부안 5개 지역 대상…11월 20일까지 접수

소득증대·교육·문화·복지시설 등 5개 안팎 선정…12월 말 결과 발표

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 폐교를 지역 교육·문화·공동체 거점으로 활용하기 위해 주민단체와 지방자치단체를 대상으로 무상 대부하기 위한 공모에 나섰다고 16일 밝혔다.

공모 대상은 군산, 정읍, 무주, 고창, 부안 등 5개 지역의 폐교 10개교다. 내달 20일까지 신청을 받아 5개 안팎의 사업을 선정하고 선정된 주민단체와 지자체에 해당 폐교를 2년간 무상으로 대부할 계획이다.

전북교육청 전경{사진=뉴스핌DB]2026.10.16 lbs0964@newspim.com

신청 대상은 지역주민으로 구성된 주민단체와 지방자치단체다. 주민단체는 공모일 현재 해당 폐교의 폐교 당시 통학구역에 주민등록을 두고 실제 거주하는 성인 주민이 50% 이상 참여한 조합이나 마을회 등 공동체여야 한다.

주요 활용 분야는 농수산물 생산·가공·유통시설과 지역 특산물 전시·판매·체험시설 등 소득증대시설, 평생교육·문화·체육·복지시설 등 주민 공동이용시설이다.

지자체는 학생과 지역주민이 함께 이용할 수 있는 공용·공공용 시설이나 비영리 공익시설 조성 계획을 제출하면 된다.

공모사업은 서류심사와 발표심사를 거쳐 최종 대상자를 선정한다. 사업 대상의 적합성과 타당성, 실현 가능성, 기대효과 등을 종합적으로 평가하며 11월 서류심사와 12월 발표심사를 진행한 뒤 12월 말 최종 결과를 발표할 예정이다.

이번 사업은 폐교를 단순히 관리하거나 처분하는 데 그치지 않고 주민들이 직접 활용 방안을 제안하고 운영에 참여하도록 해 지역의 교육·문화·공동체 공간으로 재생한다는 데 의미가 있다.

전북교육청은 폐교의 효율적인 관리와 활용을 위한 제도 개선도 추진하고 있다. 지난 1월 폐교 매입 주체 범위를 확대했으며 9월부터는 폐교 대부를 시행해 지자체와 법인, 비법인사단 등의 활용 참여 기회를 넓혔다.

또한 폐교 활용계획에 지역주민 의견을 반영하기 위해 교육지원청별 폐교활용공론화위원회를 운영하고 있다. 활용 가능한 폐교 유휴물품을 체계적으로 관리하고 필요한 기관에서 재사용할 수 있도록 4개 권역에 폐교 유휴물품 관리은행도 구축했다.

천호성 전북교육감은 "폐교는 지역의 소중한 자산인 만큼 지역주민, 지방자치단체와 함께 활용 방안을 모색하고 교육적 가치와 공익성을 살려 지역발전에 기여할 수 있도록 하겠다"며 "지역 수요를 반영한 폐교 활용을 확대해 폐교가 지역사회와 상생하는 공간으로 자리 잡도록 노력하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com