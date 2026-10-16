논산계룡교육청, 중학교 신입생 배정 내달 6일 접수 시작

AI 핵심 요약beta
- 논산계룡교육지원청은 16일 중학교 신입생 배정교육을 했다
- 입학배정 원서는 11월 6일부터 13일까지 접수한다
- 전산추첨은 12월 28일 진행하며 공정성 확보에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[논산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 논산·계룡지역의 2027학년도 중학교 신입생 배정 절차가 다음 달부터 시작된다. 입학배정 원서는 다음달 6일부터 13일까지 접수하며 학교 배정을 위한 전산추첨은 12월 28일 진행될 예정이다.
논산계룡교육지원청은 신입생 배정 업무를 앞두고 지난 15일 지역 초등학교 6학년 담임교사와 부장교사를 대상으로 실무교육을 진행했다고 16일 밝혔다.
이번 교육에서는 2027학년도 중학교 입학배정 일정과 주요 절차를 설명하고 실제 업무에 활용되는 배정관리시스템 사용 방법을 안내했다.
특히 원서접수와 전산추첨 등 배정 과정에서 발생할 수 있는 업무상 오류를 줄이고 학교별 담당 교사들이 관련 절차를 숙지하는 데 중점을 뒀다.
교육지원청은 이번 교육을 바탕으로 각 학교의 배정 업무가 정해진 일정에 따라 진행될 수 있도록 지원할 방침이다.
이혜경 논산계룡교육지원청 교육장은 "중학교 입학 배정 과정에서 공정성과 투명성이 확보되도록 관리하겠다"며 "학생과 학부모가 신뢰할 수 있도록 배정 업무를 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com