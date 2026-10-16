부마민주항쟁 47주년 기념식 부산서 개최…민주화 헌신 기린다

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'다시 시월, 꺼지지 않는 불꽃' 주제…항쟁 관련자·시민 등 650여명 참석

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 1979년 유신독재에 맞서 자유와 민주주의를 외쳤던 부산·마산 시민들의 헌신을 기리는 제47주년 부마민주항쟁 기념식이 16일 부산에서 열렸다.

행정안전부는 이날 오후 2시 부산광역시청 대강당에서 '다시 시월, 꺼지지 않는 불꽃'을 주제로 제47주년 부마민주항쟁 기념식을 개최했다고 밝혔다.

이번 기념식에는 정부 주요 인사와 항쟁 관련자 및 유가족, 시민단체 관계자, 일반 시민 등 650여명이 참석했다.

[자료=행안부]

부마민주항쟁은 1979년 10월 부산과 마산 지역의 학생과 시민들이 유신독재에 맞서 전개한 대규모 민주화운동이다. 이후 5·18민주화운동과 6·10민주항쟁으로 이어지는 대한민국 민주화 역사의 주요 분수령으로 평가받는다.

부마민주항쟁은 2019년 국가기념일로 지정됐다. 올해 기념식은 국가기념일 지정 이후 여덟 번째로 열리는 행사다.

행안부와 국무총리 소속 부마민주항쟁진상규명위원회가 공동 주최하고 부마민주항쟁기념재단이 주관했다. 부산과 마산에서 격년으로 개최하는 관례에 따라 올해는 부산에서 열렸다.

올해 기념식 주제인 '다시 시월, 꺼지지 않는 불꽃'에는 1979년 10월의 저항 정신을 기억하고, 당시 민주주의를 향한 열망을 미래 세대까지 이어가겠다는 의미를 담았다.

기념식은 국민의례와 개식선언, 오프닝 영상, 경과보고, 주제공연, 기념사, 축하공연 순으로 진행됐다.

식전 행사에서는 곽영화 작가의 '부마민주항쟁 그림일지' 원화를 활용한 미디어아트 영상이 상영됐다. 이어 무대 위 배우가 일기장을 전달받는 퍼포먼스를 통해 항쟁 당시의 기억을 되살렸다.

국민의례에서는 항쟁 관련 기념물과 기념지의 모습을 담은 애국가 영상이 상영됐다. 항쟁 관련자와 지역 대학생들이 함께 애국가를 제창하며 세대를 잇는 의미를 더했다.

경과보고에서는 영상과 내레이션을 통해 부마민주항쟁의 전개 과정과 역사적 의미를 되짚었다.

이어진 주제공연에서는 부산을 기반으로 활동하는 '극단 아이컨택'이 항쟁 당시 학생의 일기를 낭독하는 장면을 시작으로 저항과 희생, 시위 확산 과정을 뮤지컬 형식으로 재현했다.

축하공연에는 록밴드 부활이 참여해 대표곡 '네버엔딩 스토리'를 선보였다. 부마민주항쟁의 정신이 과거에 머물지 않고 오늘날과 미래 세대까지 이어지는 '현재진행형 역사'라는 의미를 전달했다.

행사 마지막에는 출연진과 참석자들이 함께 '아침이슬'을 부르며 민주주의를 향한 당시 시민들의 열망을 되새겼다.

윤호중 행안부 장관은 "부마민주항쟁 47주년을 맞아, 독재에 맞서 자유와 민주주의를 지켜낸 부산과 마산 시민들의 숭고한 헌신에 깊은 경의를 표한다"고 밝혔다.

이어 "우리의 마음속에 살아 숨 쉬는 부마민주항쟁의 불꽃과 가치가 미래 세대에 온전히 이어지도록 정부차원의 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com