부산시, 데이터·AI 활용 경진대회…행정 혁신과 문제 해결 모색

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 16일 데이터·AI 경진대회 최종 발표회를 개최했다
- 교육 과정에서 발굴한 업무 과제 등 666건 결과물을 출품했다
- 최종 발표에서 우수 과제 4건을 선정해 시장상을 수여했다
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수상 과제 행정 적용 가능성 검토
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 직원들의 아이디어와 인공지능(AI)·데이터를 활용해 행정 현장의 문제 해결한 사례를 발굴한다.
시는 16일 HJ컨벤션센터에서 제3회 부산광역시 데이터·AI 활용 경진대회 최종 발표회를 개최한다고 밝혔다.
올해는 교육과 경진대회를 별도로 운영하던 방식에서 벗어나 교육 과정에서 발굴한 업무 과제를 출품작과 연계했다. 데이터 인재양성 교육에서는 모두 666건의 결과물이 나왔다.
시는 1·2차 서류심사를 거쳐 실무 적용 가능성이 높은 6개 과제를 최종 발표 대상으로 선정했다. 참가자들은 외부 전문가 컨설팅을 거쳐 과제를 보완했다.
최종 발표회에서는 업무 자동화와 정책 지원, 민원 대응, 시설 점검, 공연문화 생활권 분석 등을 주제로 한 과제가 발표된다.
발표 과제는 AI 기반 통합 업무관리, 검사 의뢰부터 시험성적서와 시약·초자 수불까지의 업무 자동화, 검색증강생성(RAG) 기반 의정·정책 지원, 로컬 AI 기반 차량 민원 대응, 생성형 AI를 활용한 LTE-R 신호·RRU 점검, 공간데이터 기반 부산 공연문화 생활권 분석 등이다.
최종 심사는 외부 전문가 4명이 맡는다. 2차 서류심사 점수 60%와 발표심사 점수 40%를 합산해 최우수 2건과 우수 2건을 선정하고 시장상을 수여한다.
시는 수상 과제의 행정 적용 가능성을 검토하고 교육과 경진대회를 통해 발굴한 우수 사례를 보완해 시 행정 전반으로 확산할 계획이다.
ndh4000@newspim.com