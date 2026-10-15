박상준 강서구청장 "현장 맞춤형 기업 지원·규제 개선에 행정력 집중"

AI 핵심 요약beta
- 부산 강서구와 산단공은 15일 녹산산단을 찾아 기업 애로를 청취했다
- 양 기관은 기반시설 개선과 규제 완화, 인력난 해소 방안을 논의했다
- 강서구는 산업단지와 중소기업별 맞춤형 지원책을 마련할 계획이다
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한국산단 부산본부와 현장카라반 운영
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 강서구와 산업단지공단이 녹산국가산업단지 생산현장을 찾아 기업들의 애로사항을 청취하고 걸립돌로 꼽힌 기반시설 개선과 규제 완화, 인력난 해소의 해법을 모색했다.
부산 강서구와 한국산업단지공단 부산지역본부는 15일 녹산국가산업단지 입주기업인 광명잉크제조와 태웅을 차례로 방문해 생산시설을 둘러보고 기업의 목소리를 들었다고 밝혔다.
박상준 강서구청장과 육근찬 산단공 부산지역본부장은 두 기업의 생산공정을 살펴본 뒤 관계자들과 간담회를 했다.
광명잉크제조는 친환경 인쇄 잉크를 생산하고 있으며 태웅은 대형 제강·단조 부품을 제조하는 기업이다. 이날 간담회에서는 산업단지 기반시설과 환경 개선, 기업 관련 규제 완화, 지역 인재 채용과 인력난 해소 등이 논의됐다.
박 구청장은 "기업 현장의 어려움을 신속히 해결하는 것이 지자체의 역할"이라며 "현장 의견을 구정에 반영하고 부산시와 중앙부처 협의가 필요한 사안은 적극적으로 대응하겠다"고 말했다.
육 본부장도 "녹산국가산업단지 입주기업의 애로 해소를 위해 강서구와 협력하겠다"고 전했다.
강서구는 앞으로 주요 산업단지와 중소기업 현장을 찾아 기업별 지원 방안을 마련할 계획이다. 최근 녹산산단에서는 산업안전과 근로환경 개선을 위한 관계기관 협력도 이어지고 있다.
news2349@newspim.com