밀양시의회, 주요 시설 운영 실태 점검…시설별 개선 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 밀양시의회 총무위원회가 15일 주요시설 현장 점검에 나섰다
- 위원회는 시설 운영과 사업 추진 상황, 공공위탁 전환 필요성을 확인했다
- 관계자 의견을 청취하고 시민 이용 확대와 운영 개선 방안을 검토했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시의회가 주요시설의 운영 실태를 점검하기 위해 현장 확인에 나섰다.
밀양시의회 총무위원회는 15일 소통협력공간과 해천상상루, 맑은공기체험교육센터를 차례로 방문해 시설 운영 현황과 주요 사업 추진 상황을 점검했다고 밝혔다.
위원회는 소통협력공간에서 운영 현황과 공공위탁 전환 필요성을 확인했다. 해천상상루에서는 시설 운영 실태와 이용 활성화 방안을, 맑은공기체험교육센터에서는 체험·교육 프로그램 운영 현황과 개선 방향을 점검했다.
현장에서는 시설별 운영 과정에서 나타난 문제점과 보완 사항을 확인하고 관계자들의 의견과 건의사항을 청취했다. 이를 바탕으로 시설 운영의 효율성을 높이고 시민 이용을 확대할 방안을 검토했다.
해천상상루는 밀양 원도심의 문화·관광 거점으로 전시와 체험, 관광 안내 기능을 수행하는 복합문화공간이다. 맑은공기체험교육센터는 환경 교육과 가족 체험 프로그램 등을 통해 자원순환과 탄소중립 실천을 알리고 있다.
이현민 총무위원장은 "시민의 문화·여가와 교육에 직접 연결된 시설인 만큼 운영의 효율성과 사업 추진의 적정성을 꼼꼼히 살펴야 한다"며 "현장에서 확인한 문제와 의견이 실질적인 개선으로 이어지도록 지속적으로 점검하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com