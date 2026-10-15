안성시, '독서경영 우수직장' 인증 획득…공직자 독서문화 확산 성과 인정

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 15일 독서경영 우수직장 인증을 4년 연속 획득했다
- 시는 도서 열람공간 조성과 도서관 교육으로 독서환경을 강화했다
- 추천 도서와 독서동아리 지원으로 공직자들의 자발적 참여를 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 문화체육관광부가 주최하고 한국출판문화산업진흥원이 주관하는 '2026년 독서경영 우수직장 인증사업'에서 4년 연속 독서경영 우수직장 인증을 획득하는 성과를 거뒀다고 15일 밝혔다.
'독서경영 우수직장 인증사업'은 직장 내 독서 친화적 환경을 조성하고 독서문화 확산에 기여한 기업과 공공기관을 선정해 인증하는 제도다.
안성시는 2023년 첫 인증을 받은 이후 공직자들의 독서 접근성을 높이고 조직 내 독서문화를 활성화하기 위해 시청 직원 휴게공간에 도서 열람 공간을 조성하고 신규 공직자를 대상으로 도서관 이용 교육을 실시했다.
또한 직원들이 근무지에서 편리하게 도서를 수령할 수 있도록 지원 체계를 구축하고 공직자 추천 도서 소개와 독서동아리 활동 지원 등을 통해 자발적인 독서 참여를 장려했다.
김보라 안성시장은 "인공지능(AI) 시대일수록 판단의 주체인 사람의 역할이 더욱 중요하다"며 "공직자들이 독서와 대화를 통해 시민의 목소리에 더욱 귀 기울이고 독서경영을 바탕으로 조직문화를 개선해 시민과 함께 성장하는 독서 친화 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com