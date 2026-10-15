제301회 함양군의회 임시회 개회…민간보조·건설사업 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 함양군의회가 15일 제301회 임시회를 열고 15일간 회기에 들어갔다
- 함양군의회가 민간보조·건설사업 현장 29곳을 점검한다
- 의원들은 예산 집행 적정성과 사업 추진 상황을 확인한다
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[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군의회가 민간보조사업과 건설사업 현장을 직접 찾아 예산 집행과 사업 추진 상황을 점검한다.
함양군의회는 15일 제301회 임시회 제1차 본회의를 열고 15일간의 회기 일정에 들어갔다고 밝혔다.
이날 본회의에서는 임시회 회기 결정의 건, 2026년도 민간보조 및 건설사업 현장 점검의 건, 휴회의 건, 회의록 서명의원 선출의 건 등을 의결했다.
본회의에 이어 의회운영위원회를 열어 함양군의회 규칙 개정규칙안 2건을 심사했다. 의회는 16일 각 상임위원회별로 함양군 조례 제·개정안과 동의안 등 29개 안건을 심의한다.
19일부터 29일까지 6일간은 2026년도 민간보조 및 건설사업 현장 점검을 진행한다. 의원들은 민간보조사업과 건설사업 현장을 방문해 추진 상황과 예산 집행의 적정성을 확인할 계획이다.
이번 점검은 군민 예산이 사업 목적에 맞게 사용됐는지, 사업이 계획대로 진행되고 있는지 살피는 데 초점을 둔다.
임채숙 의장은 개회사에서 "2027 함양 방문의 해를 앞두고 우수한 관광자원을 알리고 관광 활성화를 통해 지역경제에 활력을 더해야 하는 중요한 시기"라며 "이번 현장점검이 2027 함양 방문의 해를 내실 있게 준비하는 계기가 되기 바란다"고 당부했다.
군은 2027년을 '함양 방문의 해'로 정하고 산악·웰니스·문화·스포츠를 연계한 체류형 관광 기반 확대를 추진하고 있다.
yun0114@newspim.com