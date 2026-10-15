"의료 취약 주민 한곳서 진료"…함양군, 농촌 왕진버스 운영

AI 핵심 요약beta
- 함양군은 15일 수동면에서 농촌 왕진버스를 운영했다
- 고령 농업인 등 주민 300여 명이 양방 진료를 받았다
- 치과·시력검사와 맞춤형 돋보기 지원도 진행됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
600여 명 의료 서비스 지원
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함안군이 병원 방문이 쉽지 않은 농촌 주민들을 위해 운영하고 있는 찾아가는 의료 서비스가 호응을 얻고 있다.
군은 15일 수동면 다목적체육관에서 고령 농업인과 의료 취약 계층 등 주민 300여 명을 대상으로 농촌 왕진버스를 운영했다. 왕진버스 운영은 지난 9월 함양읍에 이어 올해 두 번째이다.
이번 행사에는 힘찬병원, 아이오바이오의원, 봄안경원 등이 참여했다. 주민들은 엑스선 촬영과 물리치료, 혈압·당뇨 검사 등 양방 진료를 받았다.
치과 치료와 구강 검진, 시력 검사도 진행됐다. 맞춤형 돋보기 지원도 이뤄져 주민들이 여러 의료기관을 오가지 않고 한곳에서 필요한 진료와 검진을 받을 수 있었다.
진병영 군수는 현장을 찾아 주민들의 건강과 안부를 살피고 의료진과 관계자들을 격려했다.
진 군수는 "농촌 왕진버스가 의료 서비스 이용에 불편을 겪는 주민들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 농촌 지역의 의료 공백을 줄이고 주민들이 건강한 일상을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com