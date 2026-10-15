동해시, 제5회 동해무릉기 게이트볼대회 17일 개막...72팀 500여명 참여

AI 핵심 요약beta
- 동해시체육회가 17일과 18일 게이트볼대회를 개최한다
- 도내 18개 시·군 72개 팀과 500여 명이 참가한다
- 동해시는 방문객 체류로 지역경제 활성화를 기대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제5회 동해무릉기 강원특별자치도 게이트볼대회가 17일과 18일 이틀 동안 동해웰빙레포츠타운 보조구장에서 개최될 예정이다.
이번 대회는 동해시체육회가 주최하고 강원특별자치도와 동해시게이트볼협회가 주관하며 도내 18개 시·군에서 각 4개 팀씩 총 72개 팀과 500여 명의 선수단 및 관계자가 참여한다.
경기는 대한게이트볼협회 규칙에 의거하여 진행되며, 첫날에는 예선 링크전을, 둘째 날에는 A·B 그룹별 토너먼트를 통해 최종 순위가 결정된다.
동해시는 이번 대회로 약 500여 명의 방문객이 지역에 체류함에 따라 숙박업소 및 음식점 등의 매출 증가와 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.
현재 동해시는 관내 10개 게이트볼장을 운영 중이며 연간 29000여 명이 이 시설을 이용하는 등 게이트볼 저변 확대 및 어르신 건강 증진에 노력하고 있다.
천수정 체육과장은 "도내 게이트볼 가족들이 동해시에 모여 건강을 다지고 친목을 도모하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"며 "참가자들이 불편 없이 경기에 집중할 수 있도록 시설과 안전 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com